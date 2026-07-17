विदेश भेजने के नाम पर जयपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा; 3 कॉल सेंटरों से 22 युवक-युवतियां दबोचे

तीनों कॉल सेंटरों पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा कई रजिस्टर, उपस्थिति पंजिकाएं, डायरी और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

राजधानी जयपुर में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीएसटी (CST) और एनडीपीएस यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्र में संचालित तीन फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 22 युवक-युवतियां मौके पर काम करते मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया है।

स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि गिरोह सोशल मीडिया और मोबाइल कॉल के जरिए लोगों से संपर्क करता था। इसके बाद कनाडा समेत विभिन्न देशों में नौकरी और वीजा दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन रकम जमा करवाई जाती थी। ठगी को विश्वसनीय बनाने के लिए पीड़ितों को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और फर्जी वीजा भी दिए जाते थे। पुलिस करीब 10 दिन से इस नेटवर्क की निगरानी कर रही थी, जिसके बाद तीनों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई।

गणपति प्लाजा में पहला छापा सबसे पहले जालूपुरा थाना क्षेत्र स्थित एमआई रोड के गणपति प्लाजा में संचालित फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। यहां से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से पांच मोबाइल फोन, तीन रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, दस्तावेज, सीपीयू और मॉनिटर जब्त किए गए। इस मामले में जालूपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

न्यू सांगानेर रोड पर दूसरा कॉल सेंटर दूसरी कार्रवाई महेश नगर थाना क्षेत्र के न्यू सांगानेर रोड स्थित नवजीत बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 608 में की गई। यहां भी विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने यहां से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर छह मोबाइल फोन, छह रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका और डायरी बरामद की। पुलिस का कहना है कि यहां काम करने वाले कर्मचारी कॉल कर संभावित ग्राहकों को फंसाते थे और उनसे प्रोसेसिंग फीस व अन्य शुल्क के नाम पर ऑनलाइन पैसे जमा करवाते थे।

ट्रिनिटी मॉल में चलता था फर्जी वीजा ऑफिस तीसरी और सबसे बड़ी कार्रवाई महेश नगर क्षेत्र स्थित ट्रिनिटी मॉल में की गई। यहां “कनाडा ग्लोबल वीजा” के नाम से कार्यालय संचालित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, इस ऑफिस में लोगों को विदेश भेजने और वीजा दिलाने का झांसा देकर ठगी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान यहां से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, दो रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका और डायरी जब्त की गई।

एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल जब्त तीनों कॉल सेंटरों पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा कई रजिस्टर, उपस्थिति पंजिकाएं, डायरी और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि इन दस्तावेजों से ठगी के शिकार लोगों और गिरोह के आर्थिक लेन-देन से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं।

कई राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं नेटवर्क के तार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और इसके तार अन्य राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में गिरोह के मास्टरमाइंड, फर्जी कंपनियों, बैंक खातों और पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है।