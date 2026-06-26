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जयपुर में बुजुर्ग पिता को बेटे ने थप्पड़ जड़े,घूंसे और लात मारकर घसीटा - VIDEO

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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आनंदी लाल के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से छोटा बेटा मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है। जिस उम्र में पिता को अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, उसी उम्र में उन्हें अपने ही बेटे की हिंसा का शिकार होना पड़ा।

जयपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 67 वर्षीय बुजुर्ग पिता के साथ उनके ही बेटे ने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई।

वीडियो में कैद हुई हैवानियत

घटना जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र स्थित चंदलाई की मारुति कॉलोनी की है। वीडियो में आरोपी बेटा अपने बुजुर्ग पिता आनंदी लाल उच्चेनिया को लगातार थप्पड़, घूंसे और लात मारता दिखाई दे रहा है। मारपीट के दौरान जब बुजुर्ग सीढ़ियों पर गिर पड़े, तब भी आरोपी नहीं रुका और उन्हें हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया।

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परिवार सामने था, लेकिन कोई नहीं आया बचाने

घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। इस मारपीट में आनंदी लाल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है।

बेटी बोली- तीन दिन तक थाने के चक्कर लगवाए

पीड़ित की बेटी सुनेना ने बताया कि 19 जून को घटना के तुरंत बाद वह पिता के साथ सांगानेर थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने केवल शिकायत लेकर अगले दिन आने को कहा। अगले दिन भी बड़े अधिकारी के आने का हवाला देकर वापस भेज दिया गया। आखिरकार 21 जून को जब पिता अपनी बेटियों के साथ फिर थाने पहुंचे, तब जाकर मामला दर्ज किया गया।

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रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी हैं पीड़ित

आनंदी लाल उच्चेनिया बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि उनका बड़ा बेटा धनपत उच्चेनिया चंदलाई गांव में रहता है, जबकि छोटा बेटा मधुसूदन उनके साथ रहता है। 19 जून की रात करीब आठ बजे घर में विवाद के दौरान बड़े बेटे ने उन पर हमला कर दिया।

किराएदारों ने बचाई जान

मारपीट के दौरान शोर सुनकर आसपास के किराएदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव कर किसी तरह बुजुर्ग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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पुलिस ने किया गिरफ्तार, मिली जमानत

मामले को लेकर लाइव हिंदुस्तान ने सांगानेर थाना पुलिस Sho लिखमाराम से फ़ोन पर बात की उनका कहना है कि बुजुर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी है। बेटे को पुलिस ने पाबंद कर दिया है इनका पारिवारिक कुछ मसला भी है।

घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप

स्थानीय लोगों के मुताबिक पिता और पुत्र एक ही मकान में रहते हैं। किसी घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है।

चार बेटियां, दो बेटे… फिर भी असुरक्षित बुजुर्ग

आनंदी लाल के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से छोटा बेटा मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है। जिस उम्र में पिता को अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, उसी उम्र में उन्हें अपने ही बेटे की हिंसा का शिकार होना पड़ा। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक मारपीट नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे की दर्दनाक तस्वीर बन गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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