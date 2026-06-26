जयपुर में बुजुर्ग पिता को बेटे ने थप्पड़ जड़े,घूंसे और लात मारकर घसीटा - VIDEO
आनंदी लाल के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से छोटा बेटा मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है। जिस उम्र में पिता को अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, उसी उम्र में उन्हें अपने ही बेटे की हिंसा का शिकार होना पड़ा।
जयपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 67 वर्षीय बुजुर्ग पिता के साथ उनके ही बेटे ने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई।
वीडियो में कैद हुई हैवानियत
घटना जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र स्थित चंदलाई की मारुति कॉलोनी की है। वीडियो में आरोपी बेटा अपने बुजुर्ग पिता आनंदी लाल उच्चेनिया को लगातार थप्पड़, घूंसे और लात मारता दिखाई दे रहा है। मारपीट के दौरान जब बुजुर्ग सीढ़ियों पर गिर पड़े, तब भी आरोपी नहीं रुका और उन्हें हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गया।
परिवार सामने था, लेकिन कोई नहीं आया बचाने
घटना के दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव नहीं किया। इस मारपीट में आनंदी लाल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है।
बेटी बोली- तीन दिन तक थाने के चक्कर लगवाए
पीड़ित की बेटी सुनेना ने बताया कि 19 जून को घटना के तुरंत बाद वह पिता के साथ सांगानेर थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने केवल शिकायत लेकर अगले दिन आने को कहा। अगले दिन भी बड़े अधिकारी के आने का हवाला देकर वापस भेज दिया गया। आखिरकार 21 जून को जब पिता अपनी बेटियों के साथ फिर थाने पहुंचे, तब जाकर मामला दर्ज किया गया।
रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी हैं पीड़ित
आनंदी लाल उच्चेनिया बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि उनका बड़ा बेटा धनपत उच्चेनिया चंदलाई गांव में रहता है, जबकि छोटा बेटा मधुसूदन उनके साथ रहता है। 19 जून की रात करीब आठ बजे घर में विवाद के दौरान बड़े बेटे ने उन पर हमला कर दिया।
किराएदारों ने बचाई जान
मारपीट के दौरान शोर सुनकर आसपास के किराएदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच-बचाव कर किसी तरह बुजुर्ग को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने किया गिरफ्तार, मिली जमानत
मामले को लेकर लाइव हिंदुस्तान ने सांगानेर थाना पुलिस Sho लिखमाराम से फ़ोन पर बात की उनका कहना है कि बुजुर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी है। बेटे को पुलिस ने पाबंद कर दिया है इनका पारिवारिक कुछ मसला भी है।
घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप
स्थानीय लोगों के मुताबिक पिता और पुत्र एक ही मकान में रहते हैं। किसी घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है।
चार बेटियां, दो बेटे… फिर भी असुरक्षित बुजुर्ग
आनंदी लाल के परिवार में चार बेटियां और दो बेटे हैं। इनमें से छोटा बेटा मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है। जिस उम्र में पिता को अपने बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, उसी उम्र में उन्हें अपने ही बेटे की हिंसा का शिकार होना पड़ा। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक मारपीट नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे की दर्दनाक तस्वीर बन गई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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