2 पहियों पर दौड़ाया ई-रिक्शा;रील बनाई,जयपुर पुलिस ने दबोचा तो बोला-फॉलोअर्स बढ़ाने थे

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने का जुनून किस हद तक जानलेवा हो सकता है, इसका नज़ारा जयपुर में ई-रिक्शा से किए गए खतरनाक स्टंट ने दिखा दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 21 Aug 2025 12:45 PM
सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स पाने का जुनून किस हद तक जानलेवा हो सकता है, इसका नज़ारा जयपुर में ई-रिक्शा से किए गए खतरनाक स्टंट ने दिखा दिया। सड़कों पर फर्राटा भरते इस ई-रिक्शा ने लोगों की जान सांसत में डाल दी। ड्राइवर फरदीन कुरैशी (32) निवासी भट्टाबस्ती ने न सिर्फ जानलेवा करतब किए, बल्कि उन स्टंट्स के वीडियो भी बनाए और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। वीडियो में कहीं ई-रिक्शा दो पहियों पर भागता नजर आया, तो कहीं युवक को छत पर बिठाकर सड़क पर दौड़ाया गया।

विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बुधवार शाम आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में फरदीन ने कबूल किया कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की ख्वाहिश में ही वह ऐसे वीडियो बनाता और पोस्ट करता था।

जयपुर की सड़कों पर ई-रिक्शा से ऐसा खतरनाक खेल खेला गया कि लोग दहशत में आ गए। इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड हुए वीडियो में ई-रिक्शा से रोड पर स्टंट दिखाए गए। कभी दो पहियों पर गाड़ी दौड़ती तो कभी ऊपर बैठा युवक अपनी जान खतरे में डालता। वीडियो में साफ दिखा कि लोग सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे।

डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि आरोपी फरदीन कुरैशी को सीएसटी की टीम ने इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर खोज निकाला। वीडियो अपलोड होने के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर ई-रिक्शा जब्त कर लिया।

पूछताछ में आरोपी फरदीन ने चौंकाने वाली बातें कबूल कीं। उसने कहा कि वह केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ही इस तरह के जानलेवा स्टंट करता और उनके वीडियो अपलोड करता था। यह जुनून ही उसकी गिरफ्तारी का कारण बना।

फरदीन कुरैशी कोई नया खिलाड़ी नहीं निकला। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। संजय सर्किल और जालूपुरा थानों में उसके खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हैं। यही नहीं, पुलिस ने कई बार उसके खिलाफ चालान भी काटा था। इसके बावजूद आरोपी ने खतरनाक स्टंट करना जारी रखा।

जयपुर की गलियों में ई-रिक्शा का ऐसा खतरनाक खेल पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर था कि पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। सड़क पर दौड़ते ई-रिक्शा के स्टंट ने आम लोगों की जान तक खतरे में डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

