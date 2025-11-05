मुझे याद नहीं,जयपुर में 14 लोगों की जिंदगी रौंदने वाला बोला मुझे बचा लो

संक्षेप: जयपुर में सीकर रोड पर हुए भीषण डंपर हादसे में 13 लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर कल्याण मीणा के चेहरे पर न तो पछतावा दिख रहा है और न ही किसी गलती का एहसास।

जयपुर में सीकर रोड पर हुए भीषण डंपर हादसे में 13 लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर कल्याण मीणा के चेहरे पर न तो पछतावा दिख रहा है और न ही किसी गलती का एहसास। पूछताछ में बार-बार वह यही दोहरा रहा है – “मुझे कुछ याद नहीं।” पुलिस के अनुसार आरोपी बेहद शातिर है और खुद को बचाने के लिए लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्पेशल पुलिस कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि हादसे से करीब 10 मिनट पहले कल्याण ने हरमाड़ा रोड स्थित ठेके से शराब पी थी। नशे में उसने जैसे ही डंपर चलाया, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। वह रुका नहीं, तो कार चालक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इससे घबराकर आरोपी ने डंपर तेज भगाया और भीड़भाड़ वाले इलाके में घुसकर लोगों को कुचलता चला गया।

एफएसएल टीम के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आ सकता है कि आरोपी ने शराब के अलावा किसी और नशे का सेवन किया हो। इससे नशे की तीव्रता और बढ़ गई होगी और वह अपने होश पर काबू नहीं रख पाया।

हरमाड़ा थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी को गलती का कोई एहसास नहीं है। उसने माना है कि उसने दो बार शराब पी, लेकिन बार-बार यही कह रहा है – “मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं।” पूछताछ के दौरान वह भावनाहीन दिखा और किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया।

यह हादसा 3 नवंबर की दोपहर करीब 12:54 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, कार चालक से बहस के बाद आरोपी ने डंपर को रॉन्ग साइड में डाल दिया। सामने से तेज रफ्तार डंपर आता देख कई लोग साइड हो गए, लेकिन कुछ को संभलने का मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। 500 मीटर के दायरे में फैले सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं।

कल्याण मीणा जयपुर-Delhi हाईवे के पास विराटनगर का रहने वाला है और पिछले 20 साल से हेवी वाहन चलाता है। उसने पुलिस को बताया कि वह पिछले 15 साल से शराब पी रहा है। हादसे वाले दिन सुबह शाहपुरा में भी उसने शराब पी थी और फिर डंपर की चाबी लेकर दोबारा ठेके पर गया था।

एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि ब्लड सैंपल से पता चलेगा कि आरोपी ने शराब के अलावा कोई और नशा किया था या नहीं। केवल शराब के नशे में इतनी बड़ी वारदात करना संभव नहीं लगता। रिपोर्ट पुलिस को ब्लड सैंपल मिलने के 5 दिन के भीतर सौंपी जाएगी।

स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या) में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी मजबूती से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दिशा में काम कर रही है।