खून से रंगीं जयपुर की सड़कें! 14 की मौत के बाद ट्रैफिक CI, ASI और कॉन्स्टेबल सस्पेंड

जयपुर में सोमवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया। हरमाड़ा के लोहा मंडी इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। कई शवों के टुकड़े तक अलग-अलग जगह बिखर गए। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर चालक को पकड़ लिया, जो नशे में था।

घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे लोहा मंडी पेट्रोल पंप के पास रोड नंबर-14 पर हुई। डंपर (नंबर RJ-14 GP 8724) हाईवे पर चढ़ने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने सामने से आ रही गाड़ियों को टक्कर मारनी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर लगभग 300 मीटर तक बेकाबू होकर गाड़ियों को रौंदता चला गया। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए।

पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले डंपर ड्राइवर की एक कार चालक से कहासुनी हो गई थी। गुस्से और नशे में ड्राइवर ने तेजी से वाहन भगाना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में मौत का मंजर खड़ा कर दिया। आरोपी ड्राइवर की पहचान कल्याण मीणा, निवासी विराटनगर, के रूप में हुई है। वह वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस हिरासत में है।

हादसे के बाद लापरवाही के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने ट्रैफिक सीआई राजकिरण, एएसआई राजपाल सिंह और कॉन्स्टेबल महेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हादसे से पहले डंपर को कई किलोमीटर तक गलत दिशा में दौड़ाया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। इसी लापरवाही को गंभीर मानते हुए तीनों को निलंबित किया गया है।

अब तक जिन 14 मृतकों की पुष्टि हुई है, उनमें गिरजा बाई (55), सुरेश मीणा (35), महेश मीणा (35), विनोद मालपानी (44), भीखी बाई (50), महेंद्र बुनकर (38), भावना वर्मा उर्फ भानु (7) सहित कई अन्य शामिल हैं। सात मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में सात गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें वर्षा कुमारी, दानिश, अजय, मनोज, देशराज, कमल और ज्ञान रंजन शामिल हैं। अन्य घायलों को कांवटिया और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।