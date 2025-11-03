जयपुर में बेकाबू डंपर ने 17 गाड़ियों को कुचला, 11 की दर्दनाक मौत; 18 घायल

संक्षेप: जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 18 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई मृतकों के शरीर के अंग अलग हो गए — किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर। सड़क पर चारों ओर खून फैल गया और मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं।

यह हादसा हरमाड़ा के लोहा मंडी क्षेत्र में दोपहर करीब 1 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान डंपर का ब्रेक फेल हो गया और वह बेकाबू होकर आगे खड़ी व चल रही गाड़ियों से टकरा गया। डंपर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने करीब 300 मीटर तक वाहनों को रौंदते हुए मौत का तांडव मचा दिया।

हेड कॉन्स्टेबल रविंद्र ने बताया कि डंपर उस समय खाली था और तेज रफ्तार में लोहा मंडी रोड की ओर जा रहा था। उसने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर बाइक और ऑटो रिक्शा समेत कई वाहनों को कुचल दिया। कुछ वाहनों में बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों के मलबे और शवों का ढेर लग गया। कई शवों के बॉडी पार्ट्स अलग-अलग जगह बिखरे पड़े थे।

स्थानीय लोगों ने हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा। कांवटिया हॉस्पिटल और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में घायलों को भर्ती कराया गया है। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को अलर्ट पर रखा है।

घटना के बाद हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। डंपर को क्रेन की मदद से हटाने का कार्य चल रहा है। हादसे के कारण लोहा मंडी रोड और VKI क्षेत्र में लंबा जाम लग गया था, जिसे धीरे-धीरे खुलवाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद का नजारा बेहद भयावह था। कई गाड़ियां सड़क पर चकनाचूर पड़ी थीं और उनके आसपास लोगों के शव पड़े थे। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर तड़प रहे थे। स्थानीय लोगों ने अपने कपड़ों और गमछों से मृतकों और घायलों के शरीर को ढका। पुलिस और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया।

“डंपर करीब 300 मीटर तक गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आया। इतने कम समय में सब कुछ तबाह हो गया,” एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया।

हादसे के बाद हरमाड़ा थाने के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस मौके पर जुटी रही। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डंपर का ब्रेक फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि, पुलिस डंपर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लोहा मंडी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यहां सड़कें संकरी हैं और यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

इस भयावह हादसे ने पूरे जयपुर को झकझोर दिया है। शहरभर में शोक का माहौल है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ब्रेक फेल और ओवरस्पीड जैसी लापरवाहियों के कारण निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे।