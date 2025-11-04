दम है तो पास कर,वरना बर्दाश्त कर! जयपुर में जिस डंपर ने 14 जिंदगियां रौंदी उसपर लिखे थे ये शब्द

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जयपुर की सड़कों पर सोमवार की सुबह एक खौफनाक मंजर बन गई जब हरमाड़ा इलाके में दौड़ता एक बेकाबू डंपर मौत का पहिया बनकर लोगों को रौंदता चला गया। 

Tue, 4 Nov 2025 07:19 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर की सड़कों पर सोमवार की सुबह एक खौफनाक मंजर बन गई जब हरमाड़ा इलाके में दौड़ता एक बेकाबू डंपर मौत का पहिया बनकर लोगों को रौंदता चला गया। करीब 5 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में बेतहाशा भागते इस डंपर ने 14 लोगों की जान ले ली और 35 से ज्यादा को घायल कर दिया। सड़क पर खून से सने कपड़े, टूटे चप्पल और चीखते लोग… सबकुछ उस भयानक सुबह की दास्तान कह रहे थे।

इस हादसे ने न केवल शहर को झकझोर दिया, बल्कि पूरे राजस्थान को गम में डुबो दिया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस रास्ते से डंपर गुजरा, वहां हर तरफ चीख-पुकार और भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कई लोग तो यह समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ— कुछ सेकंड में सड़क पर चारों तरफ लाशें और घायल लोग बिखरे पड़े थे।

डंपर के पीछे लिखी पंक्तियाँ — “दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर” — हादसे के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बन गईं। ये लाइनें जैसे किसी चुनौती की तरह सड़कों पर लिखी थीं, और सोमवार को वो चुनौती मौत का प्रतीक बन गई। घटना के बाद इस लाइन को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे लापरवाही और अहंकार के मेल ने इतने निर्दोष लोगों की जान ले ली।

डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन, एफ-2 बालाजी टावर का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, चालक कल्याण मीणा, जो विराटनगर का निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चालक नशे की हालत में था, और डंपर खाली था।

जांच में यह भी सामने आया कि यह त्रासदी एक कार से हुई मामूली टक्कर के बाद शुरू हुई। कार चालक ने जब डंपर को रोकने की कोशिश की और पीछा किया, तो आरोपी ड्राइवर और भी उग्र हो गया। उसने डंपर की स्पीड बढ़ा दी और बेकाबू होकर राह चलते लोगों को कुचलता चला गया। करीब 10 मिनट तक यह डंपर मौत बनकर सड़कों पर दौड़ता रहा।

जब आखिरकार डंपर रुका, तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे बचाया और हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

हादसे के वक्त पास ही एक स्कूल था, जिसकी छुट्टी सिर्फ 10 मिनट बाद होनी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह घटना कुछ मिनट देर से होती, तो शायद हालात और भी भयावह होते। स्कूल के दर्जनों बच्चे डंपर की चपेट में आ सकते थे।

इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी जिला प्रशासन को त्वरित राहत और इलाज के निर्देश जारी किए हैं।

हरमाड़ा की सड़कें अब भी हादसे की कहानी कह रही हैं। जहां कभी लोगों की रौनक थी, वहां अब मातम पसरा है। परिजनों की चीखें, टूटे घरों की खामोशी और शहर के दिल में एक सवाल— आखिर कब तक सड़कों पर मौत यूं दौड़ती रहेगी?

जयपुर के इस हादसे ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ कानून नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी सड़क पर जरूरी है। वरना हर मोड़ पर कोई “डंपर” फिर किसी की जिंदगी रौंद देगा, और पीछे छोड़ जाएगा सिर्फ एक दर्दनाक लाइन —

“दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर…”

