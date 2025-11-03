पीछे से आवाज आई भागो-भागो; जयपुर के डंपर हादसे में जान बचने के बाद घायल ने क्या-क्या बताया

संक्षेप: जयपुर की सड़कों पर रविवार रात वह मंजर देखने को मिला, जिसे याद करके रूह कांप उठती है। शहर के व्यस्त इलाके सीकर रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को रौंद डाला।

जयपुर की सड़कों पर रविवार रात वह मंजर देखने को मिला, जिसे याद करके रूह कांप उठती है। शहर के व्यस्त इलाके सीकर रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को रौंद डाला। चारों तरफ बस धुआं, टूटे वाहनों का मलबा और चीख-पुकार थी। लोगों की आंखों के सामने पलभर में 13 जिंदगियां खत्म हो गईं। किसी का सिर फट गया, किसी का पैर कट गया, तो किसी का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। हादसे की यह तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देने वाली हैं।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि डंपर ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और ताबड़तोड़ 17 वाहनों को कुचल डाला। सड़क पर खड़ी कारें, बाइक, ऑटो—सब उसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि डंपर इतनी रफ्तार में था कि ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रहा था।

रिक्शा ड्राइवर देशराज उस वक्त सड़क किनारे रिक्शा साइड में लगाकर चाय पी रहा था। उसने बताया, “अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया ‘भागों-भागों’। मैं भी रिक्शा लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। मैं नीचे गिर गया और जब होश आया, तो चारों ओर लाशें ही लाशें थीं।”

देशराज की बात सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह गई। उसने बताया कि हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे।

हादसे में मारे गए लोगों में महेंद्र (38) भी शामिल हैं। रिश्तेदार राकेश ने बताया कि महेंद्र अपनी भतीजी वर्षा (19) और भानु (5) को सीकर जाने वाली बस में बैठाने आया था। दीपावली की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, और दोनों को घर लौटना था। लेकिन किसे पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी।

महेंद्र और छोटी भानु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वर्षा एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।

पार्सल सप्लाई करने वाले कमल मीना भी हादसे का शिकार हुए। उन्होंने बताया, “मैं बाइक पर ऑफिस से निकला था, तभी अचानक पीछे से टक्कर लगी और मैं बेहोश हो गया। आंख खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। तब जाकर पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ।”

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग घायल हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7 शव एसएमएस हॉस्पिटल, 4 कांवटिया हॉस्पिटल और 1 शव CKS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखे गए हैं।

दुर्घटना के बाद जब पुलिस मौके पर जांच कर रही थी, तब भी लोहा मंडी रोड पर ओवरलोड ट्रेलर बेरोकटोक गुजरते दिखे। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने एक ओवरलोड ट्रेलर को रोक लिया। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने खुद माना कि उसका ट्रक ओवरलोड है।