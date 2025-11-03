Hindustan Hindi News
जयपुर: लाशों को घर पहुँचने तक नहीं मिली फ्री एम्बुलेंस सेवा! शोक में डूबे परिजनों से SMS मोर्चरी पर वसूला मनमाना किराया

जयपुर: लाशों को घर पहुँचने तक नहीं मिली फ्री एम्बुलेंस सेवा! शोक में डूबे परिजनों से SMS मोर्चरी पर वसूला मनमाना किराया

संक्षेप: दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं जब रविवार शाम बैनाड़ रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया। यह हादसा इतना भयावह था कि रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी।

Mon, 3 Nov 2025 10:05 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं जब रविवार शाम बैनाड़ रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया। यह हादसा इतना भयावह था कि रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।

इस दर्दनाक हादसे में राकेश जांगिड़ का परिवार पूरी तरह उजड़ गया। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार महेंद्र (38) अपनी दो भतीजियों वर्षा (19) और भानु (5) को सीकर बस स्टैंड छोड़ने आए थे। दोनों जयपुर में दीपावली मनाने आई थीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह उन्हें विदा करने आए, तभी रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महेंद्र और पांच साल की भानु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वर्षा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है।

राकेश ने रोते हुए कहा, “एक पल में सब खत्म हो गया… घर की खुशियां उजड़ गईं।”

प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार और रामदयाल मीणा के मुताबिक, डंपर अचानक रॉन्ग साइड से आया और सबसे पहले एक बाइक को रौंद दिया। इसके बाद उसने एक स्विफ्ट कार, ट्रक और अन्य कई वाहनों को टक्कर मारी। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश तक नहीं की। मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे भागने लगे।

सड़क पर जगह-जगह गाड़ियों के मलबे बिखरे हैं। स्विफ्ट डिजायर कार का बोनट, ट्रक के टायर और टू-व्हीलर के पुर्जे सड़क पर पड़े हैं। बैरियर तक मुड़ गए, जो हादसे की भयावहता बयां करते हैं।

रिक्शा चालक देशराज ने बताया कि वह सड़क किनारे चाय पीने के लिए रुका था तभी लोगों ने चिल्लाना शुरू किया – “भागो-भागो!” उसने जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ाया, तभी पीछे से तेज टक्कर लगी और वह नीचे गिर गया। देशराज घायल हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना हो गई है।

पार्सल सप्लाई करने वाले कमल मीणा ने बताया कि वह सीकर रोड पर बाइक से पार्सल डिलीवर करने जा रहा था। तभी एक झटके में डंपर उसकी बाइक से टकराया और वह सड़क पर जा गिरा। कमल ने कहा, “जब होश आया तो अस्पताल में था… तब पता चला कि सड़कों पर 17 वाहन डंपर ने कुचल दिए।”

हादसे में निवाई के दो सगे भाई सुरेश और महेश की भी जान चली गई। दोनों जयपुर में हलवाई का काम करते थे और सीकर से लौट रहे थे। उनके परिजन गंगाधर मीणा ने बताया कि शवों को निवाई ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस का 2200 रुपये किराया देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शवों को घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे परिजनों को निजी एम्बुलेंस चालकों को मुंहमांगी रकम देनी पड़ी।

हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल में चीख-पुकार मच गई। एक-एक करके शवों की पहचान हो रही थी, परिजन अपने प्रियजनों को देखकर बेसुध हो रहे थे। डॉक्टरों के मुताबिक, घायल मरीजों में कई की हालत बेहद गंभीर है।

पुलिस के अनुसार, हादसे से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले डंपर चालक की एक कार सवार से कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह नशे में रॉन्ग साइड से डंपर भगाकर ले गया और ताबड़तोड़ गाड़ियां कुचल दीं। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

