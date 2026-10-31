दुबई जाना था, एयरपोर्ट पर ही कट गई रात! स्पाइसजेट की फ्लाइट 21 घंटे लेट, 3 बार बदला टाइम

स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG-5124 को शुक्रवार शाम 6 बजकर 55 मिनट पर जयपुर से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। यात्री तय समय के अनुसार अपनी यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचे

स्पाइसजेट की इस फ्लाइट का समय अब तक तीन बार बदला जा चुका है। शुक्रवार शाम 6:55 बजे निर्धारित उड़ान के बाद शनिवार सुबह 4:55 बजे का समय दिया गया था।

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी और तकनीकी खराबी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट 21 घंटे से ज्यादा देरी का सामना कर रही है। शुक्रवार शाम उड़ान भरने वाली फ्लाइट शनिवार शाम तक भी रवाना नहीं हो सकी। एयरलाइन की ओर से तीन बार फ्लाइट का समय बदला गया, लेकिन यात्रियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। दूसरी ओर, इंडिगो का एक विमान भी तकनीकी खराबी के चलते पिछले दो दिनों से जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ा है। इस विमान से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को 29 अक्टूबर को रद्द करना पड़ा था।

दुबई जाना था, रातभर एयरपोर्ट पर करना पड़ा इंतजार स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या SG-5124 को शुक्रवार शाम 6 बजकर 55 मिनट पर जयपुर से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी। यात्री तय समय के अनुसार अपनी यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन विमान समय पर रवाना नहीं हो सका। इसके बाद एयरलाइन ने फ्लाइट को री-शेड्यूल करते हुए शनिवार सुबह 4 बजकर 55 मिनट पर उड़ान भरने की जानकारी दी।

समय बदलने के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि सुबह होते ही उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह भी फ्लाइट रवाना नहीं हो सकी और यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। इसके बाद फ्लाइट का शेड्यूल फिर बदला गया। देखते ही देखते इंतजार का समय बढ़ता गया और यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई।

तीन बार बदला फ्लाइट का टाइम, फिर भी उड़ान का इंतजार स्पाइसजेट की इस फ्लाइट का समय अब तक तीन बार बदला जा चुका है। शुक्रवार शाम 6:55 बजे निर्धारित उड़ान के बाद शनिवार सुबह 4:55 बजे का समय दिया गया था। इसके बावजूद विमान रवाना नहीं हुआ। अब यात्रियों को शनिवार शाम 4 बजे तक फ्लाइट के उड़ान भरने की संभावना बताई जा रही थी।

इस तरह यात्रियों का इंतजार 21 घंटे से ज्यादा हो गया। लंबे समय तक फ्लाइट का इंतजार करने से यात्री नाराज नजर आए। उनका कहना है कि अगर इतनी लंबी देरी से ही दुबई जाना था तो इससे अच्छा एक दिन बाद की टिकट बुक कर लेते। बार-बार समय बदलने से यात्रियों के लिए अपनी आगे की यात्रा और जरूरी कामों की योजना बनाना भी मुश्किल हो गया।

हालांकि, शाम 4 बजे तक उड़ान भरने की संभावना जताए जाने के बावजूद वास्तविक प्रस्थान की पुष्टि जरूरी है। यात्रियों को फ्लाइट के रवाना होने का इंतजार करना पड़ रहा था।

इंडिगो का विमान दो दिन से जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ा उधर, जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट से जुड़ी तकनीकी समस्या भी सामने आई है। जयपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-816 को 29 अक्टूबर को रद्द करना पड़ा था। उड़ान से पहले बोर्डिंग के दौरान विमान में तकनीकी खराबी सामने आई थी। इसके बाद विमान को उड़ान के लिए रवाना नहीं किया जा सका।

तकनीकी समस्या सामने आने के बाद विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर ही ग्राउंडेड रखा गया। दो दिन बीतने के बाद भी विमान की खराबी ठीक नहीं हो सकी थी और वह परिचालन में शामिल नहीं हो पाया था। विमान की मरम्मत और तकनीकी जांच के चलते उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी।