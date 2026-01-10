नशे ने धुत होकर रेस लगा रहे थे चालक ,दो कारों की रेसिंग ने जयपुर में मचाया हुड़दंग; पढ़िए हादसे का पूरा मंजर

संक्षेप: राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात रफ्तार और नशे का खौफनाक नजारा देखने को मिला। मानसरोवर इलाके में रेसिंग कर रही एक ऑडी कार ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में तबाही मचा दी।

राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात रफ्तार और नशे का खौफनाक नजारा देखने को मिला। मानसरोवर इलाके में रेसिंग कर रही एक ऑडी कार ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में तबाही मचा दी। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ऑडी कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल्स में जा घुसी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हादसा रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के खराबास सर्किल के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय सड़क किनारे फूड स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ ऑडी कार डिवाइडर से टकराई और फिर सीधे स्टॉल्स की ओर मुड़ गई। देखते ही देखते कार ने एक के बाद एक 10 से ज्यादा थड़ी-स्टॉल्स को चपेट में ले लिया।

दो कारों के बीच चल रही थी रेसिंग

पुलिस जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त दो कारों के बीच रेसिंग हो रही थी। मौके से पकड़े गए कार सवार पप्पू (निवासी रेनवाल) ने पुलिस को बताया कि ऑडी कार चूरू निवासी दिनेश रणवां चला रहा था। दिनेश ने उसे शुक्रवार रात खराबास सर्किल के पास बुलाया था। ऑडी में दिनेश सहित चार लोग सवार थे।

पप्पू के मुताबिक, दिनेश ने एक अन्य कार के साथ रेसिंग शुरू की और तेज रफ्तार में ऑडी दौड़ाने लगा। जब ऑडी डिवाइडर से टकराई तो पीछे चल रही दूसरी कार चालक घबरा गया और वापस लौट गया। वहीं, दिनेश ने कार पर से नियंत्रण खो दिया।

फूड स्टॉल्स में घुसाई कार

डिवाइडर से टकराने के बाद भी दिनेश नहीं रुका। उसने कार को सड़क किनारे मौजूद फूड स्टॉल्स की ओर मोड़ दिया। उस समय वहां करीब 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तेज रफ्तार ऑडी ने लोगों को रौंदते हुए स्टॉल्स को तहस-नहस कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पास में खड़ी एक अन्य कार पलट गई।

करीब 100 मीटर तक लोगों और स्टॉल्स को चपेट में लेने के बाद ऑडी एक पेड़ से टकराकर रुकी। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे।

एक की मौत, चार गंभीर

पत्रकार कॉलोनी थाने की एसएचओ गुंजन सोनी ने बताया कि हादसे में 16 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। चार गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।

हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हुई है। रमेश फूड स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था और रोजी-रोटी के लिए जयपुर आया हुआ था।

ये लोग हुए घायल

मुहाना थाना एसएचओ गुरुभूपेन्द्र सिंह ने बताया कि घायलों में राकेश, दीपक, मृदुल, छोटा, रवि जैन, राजेश, पारस, धर्मराज, प्रकाश, आशीष, दीवान, देशराज और रमेश बैरवा शामिल हैं। तीन अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। चार की हालत गंभीर बनी हुई है।

आरोपी ड्राइवर सहित तीन फरार

हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर दिनेश रणवां सहित तीन लोग मौके से फरार हो गए। इनमें जयपुर पुलिस का एक सिपाही भी शामिल बताया जा रहा है। कार में सवार एक युवक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार सवार सभी लोग नशे में थे।

पुलिस ने ऑडी कार को जब्त कर लिया है। कार से सभी आरोपियों के मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

सोलर बिजनेसमैन है आरोपी