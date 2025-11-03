Hindustan Hindi News
जयपुर में शराबी ड्राइवर का तांडव! हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत

Mon, 3 Nov 2025 04:33 PM
राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। हरमाड़ा के लोहा मंडी क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने 300 मीटर तक तांडव मचाते हुए 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हैं। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर शवों के टुकड़े बिखर गए।

पुलिस के मुताबिक, हादसा सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ जब एक खाली डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर-14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और रफ्तार में गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और सामने आने वाली हर गाड़ी को रौंदता चला गया।

मौके पर मौजूद लोगों ने जब डंपर को रुकवाने की कोशिश की तो वह और तेज हो गया। आखिरकार स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से डंपर चालक को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वह शराब के नशे में था। आरोपी ड्राइवर की पहचान विराटनगर निवासी कल्याण मीणा के रूप में हुई है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर खून से लथपथ सड़क पर वाहनों के मलबे और लोगों के शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी का हाथ अलग पड़ा था तो किसी का पैर। डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ वाहन बुरी तरह कुचल गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।

मृतकों में जयपुर के बैनाड़ रोड निवासी महेंद्र (38) भी शामिल हैं। उनके रिश्तेदार राकेश ने बताया कि महेंद्र अपने भाई की बेटियों वर्षा (19) और भानु (5) को सीकर जाने वाली बस में बैठाने आए थे। तभी हादसा हुआ। महेंद्र और भानु की मौके पर मौत हो गई, जबकि वर्षा गंभीर रूप से घायल है और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है।

प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार जांगिड़ और रामदयाल मीणा ने बताया कि डंपर रॉन्ग साइड से आ रहा था। उसने सबसे पहले एक बाइक को कुचला, फिर एक स्विफ्ट कार और अन्य वाहनों को टक्कर मारी। डंपर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसने सड़क के बैरियर तक तोड़ दिए। मौके पर गाड़ियों के पार्ट्स, नंबर प्लेट और कपड़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे।

हादसे में घायल आगरा निवासी नानजी भाई ने बताया कि वे परिवार के साथ खाटूश्यामजी जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की थी, तभी पीछे से डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। उनकी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग घायल हो गए।

