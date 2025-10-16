Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur drugs murder jaisinghpura khor clash brahmpuri violence

Thu, 16 Oct 2025 06:44 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक की चाकू से हत्या, जयसिंहपुरा खोर में घंटों तक मचा बवाल

जयपुर शहर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले मोहम्मद अल्ताफ के रूप में हुई है। इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसके खिलाफ अल्ताफ ने नशा बेचने की शिकायत की थी — फकीरों की डूंगरी निवासी फिरोज।

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पीड़ित और आरोपी पक्षों के बीच जमकर पथराव और झड़पें हुईं। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए भारी जाप्ता तैनात करना पड़ा।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी फिरोज लंबे समय से कॉलोनी में नशा बेचता था। मोहल्ले के लोग कई बार उसे समझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मोहम्मद अल्ताफ ने सोमवार को ब्रह्मपुरी थाना पहुंचकर फिरोज के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से गुस्साए फिरोज को जब पता चला कि शिकायत अल्ताफ ने की है, तो उसने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। मंगलवार देर रात मौका मिलते ही उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अल्ताफ पर हमला कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रात में फकीरों की डूंगरी से एक बारात रामगढ़ मोड़ की तरफ गई हुई थी। जब बारात लौट रही थी, तभी फिरोज और उसके साथी जयसिंहपुरा खोर इलाके में पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही अल्ताफ वहां पहुंचा, फिरोज ने चाकू और सरियों से हमला कर दिया।

हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी बदमाशों ने हमला किया। अफरातफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने को इधर-उधर भागने लगे। गंभीर रूप से घायल अल्ताफ को तुरंत एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अल्ताफ की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने फिरोज के घर पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में आरोपी पक्ष की ओर से भी पथराव किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों तरफ से पत्थरों की बौछार होने लगी। कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है।

सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फिरोज को घर से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह अंदर से खुद को बंद कर बैठा। जब बार-बार चेतावनी देने के बाद भी वह नहीं माना, तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और फिरोज को हिरासत में ले लिया।

बताया जा रहा है कि फिरोज ने घटना से पहले ही कुछ बदमाशों को इलाके में बुला रखा था ताकि विरोध करने वालों पर हमला किया जा सके। फिलहाल पुलिस ने फिरोज समेत कई लोगों को डिटेन किया है।

घटना के बाद ब्रह्मपुरी और जयसिंहपुरा खोर इलाकों में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है।

