जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश का पहला ट्रायल, इंजीनियर बोले- बादल ऊंचाई पर, क्लाउड सीडिंग में दिक्कत

मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया गया।

मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार और अमेरिका-बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जैनेक्स एआई के सहयोग से किया गया। इस ऐतिहासिक ट्रायल की शुरुआत कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने की। उनके साथ जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे।

ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का यह देश का पहला प्रयास है जिसमें प्रिसीजन बेस्ड तकनीक का उपयोग किया गया। अब तक क्लाउड सीडिंग का काम बड़े विमानों के जरिए किया जाता रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब ड्रोन के जरिये सीमित क्षेत्र में और पिन पॉइंट टारगेट के साथ कृत्रिम वर्षा करवाई गई।

इस परियोजना को अमेरिका और बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी जैनेक्स एआई ने तैयार किया है। कंपनी के एमडी राकेश अग्रवाल और डायरेक्टर अजिंक्या डुम्बारे के अनुसार यह तकनीक पूरी तरह से एआई कंट्रोल्ड है। बादलों की नमी, ऊंचाई और मौसम विभाग के डेटा के अनुसार निर्धारित इलाके में ड्रोन द्वारा क्लाउड सीडिंग की जाएगी। रामगढ़ बांध पर ड्रोन को 400 फीट तक उड़ाया गया, हालांकि इंजीनियरों के मुताबिक यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रही क्योंकि बादलों की रेंज इससे ऊपर बताई जा रही थी।

जैनेक्स एआई के चीफ क्लाइमेट इंजीनियर ऑफिसर डॉ. एन साई भास्कर रेड्डी ने बताया कि ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग एक नई क्रांति है। इससे छोटे इलाकों में सीमित संसाधनों के साथ भी सटीक तरीके से बारिश करवाई जा सकती है। यह तकनीक कंपनी की पेटेंटेड है और भारत में पहली बार प्रयोग की जा रही है।

रामगढ़ में कुल 60 क्लाउड सीडिंग की टेस्ट ड्राइव की जाएंगी। यह ट्रायल अगले दो महीनों तक चलेगा और सभी प्रयोग जैनेक्स एआई कंपनी अपने खर्च पर करेगी। प्रयोग के बाद तैयार की गई रिपोर्ट राजस्थान सरकार के साथ साझा की जाएगी। इस प्रयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों—कृषि विभाग, मौसम विभाग, जिला प्रशासन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA)—से पहले ही अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

इससे पहले यह प्रयोग 31 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्थगित कर दिया गया था। मंगलवार को अनुकूल मौसम स्थिति मिलने के बाद यह ट्रायल सफलतापूर्वक शुरू किया गया।

ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कराने की इस पहल को कृषि संकट झेल रहे क्षेत्रों में एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इसे राज्य के अन्य सूखा प्रभावित इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। सरकार और वैज्ञानिकों को इस तकनीक से काफी उम्मीदें हैं।