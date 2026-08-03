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जयपुर में DOG कार्निवाल पर बना 8 फीट का पिज्जा, 2000 पेट्स के रजिस्ट्रेशन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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नगर निगम के अनुसार, शाम तक 2000 से अधिक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और प्रक्रिया लगातार जारी रही। निगम का कहना है कि इससे पहले किसी भी शहर में एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर पेट्स का पंजीकरण नहीं हुआ।

फ्रेंडशिप डे पर गुलाबी नगरी में इंसानों की नहीं, बल्कि उनके चार पैरों वाले दोस्तों की सबसे खास पार्टी देखने को मिली। जयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित पेट कार्निवाल में डॉग्स और कैट्स के लिए 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा यानी 32 वर्गफीट का विशाल पिज्जा तैयार किया गया। नगर निगम का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पेट पिज्जा है। इतना ही नहीं, एक ही दिन में 2000 से ज्यादा पेट्स का रजिस्ट्रेशन कर एक और रिकॉर्ड बनाने का दावा किया गया है। अब इन दोनों उपलब्धियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

डॉग्स के लिए बना मेगा पिज्जा बना आकर्षण का केंद्र

कार्निवाल में सबसे ज्यादा चर्चा 32 वर्गफीट के उस खास पिज्जा की रही, जिसे खास तौर पर डॉग्स और अन्य पालतू जानवरों के लिए तैयार किया गया। इस विशाल पिज्जा को छोटे-छोटे बॉक्स में पैक कर पेट ऑनर्स को दिया गया, ताकि वे अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित तरीके से खिला सकें। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने इस अनोखे आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर साझा किए।

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2000 से ज्यादा पेट्स का एक दिन में रजिस्ट्रेशन

नगर निगम के अनुसार, शाम तक 2000 से अधिक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और प्रक्रिया लगातार जारी रही। निगम का कहना है कि इससे पहले किसी भी शहर में एक ही दिन में इतने बड़े स्तर पर पेट्स का पंजीकरण नहीं हुआ। यही वजह है कि इस उपलब्धि को भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा।

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‘इंसान का सबसे सच्चा दोस्त है पालतू जानवर’

नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि जयपुर ऐसा शहर बने, जहां पालतू जानवरों के प्रति संवेदनशीलता हो और रेबीज जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप डे पर इस कार्यक्रम का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि पालतू जानवर इंसान के सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। इसी सोच के साथ शहर को रेबीज फ्री और पेट फ्रेंडली बनाने की दिशा में यह अभियान शुरू किया गया है।

वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा दावा

आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े पेट पिज्जा और एक दिन में सबसे अधिक पेट रजिस्ट्रेशन की उपलब्धियों को लेकर नगर निगम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली संस्थाओं में आवेदन करेगा। प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन रिकॉर्ड्स की औपचारिक घोषणा की जाएगी।

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अब घर बैठे सिर्फ दो मिनट में कराएं पेट का रजिस्ट्रेशन

नगर निगम ने पेट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति निगम की वेबसाइट पर जाकर करीब दो मिनट में अपने पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके लिए केवल तीन दस्तावेज जरूरी होंगे—पेट का फोटो, मालिक के आधार कार्ड की कॉपी और रेबीज वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र। निगम का कहना है कि आसान ऑनलाइन व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण करा सकेंगे।

30 सितंबर तक राहत, उसके बाद 5000 रुपए जुर्माना

नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर 2026 तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद बिना पंजीकरण पाए जाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नगर निगम संबंधित पालतू जानवर को जब्त करने की कार्रवाई भी कर सकता है।

अब नियमों के बिना नहीं बिकेंगे पालतू जानवर

पेट्स की बिक्री को लेकर भी नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। अब किसी भी पेट विक्रेता को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही पालतू जानवर बेचने से पहले उसका रेबीज वैक्सीनेशन और नगर निगम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

300 पेट्स का वैक्सीनेशन, 50 स्ट्रीट डॉग्स को मिला नया परिवार

कार्निवाल के दौरान मौके पर ही 300 पालतू जानवरों का रेबीज वैक्सीनेशन किया गया। वहीं 50 स्ट्रीट डॉग्स को नए परिवार भी मिले। इन सभी डॉग्स के रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का पूरा खर्च नगर निगम ने उठाया। इससे न सिर्फ आवारा कुत्तों को नया घर मिला, बल्कि रेबीज नियंत्रण अभियान को भी मजबूती मिली।

पहले सिर्फ 170 पेट्स थे रजिस्टर्ड

दिलचस्प बात यह है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में हजारों पालतू जानवर होने के बावजूद अब तक सिर्फ करीब 170 पेट्स का ही आधिकारिक रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसी स्थिति को बदलने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। निगम का मानना है कि अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन होने से पालतू जानवरों की पहचान, वैक्सीनेशन की निगरानी, रेबीज नियंत्रण और शहर को सुरक्षित व पेट फ्रेंडली बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। अब देखना यह होगा कि 8 फीट का मेगा पेट पिज्जा और 2000 पेट्स का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन जयपुर को वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची तक पहुंचा पाता है या नहीं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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