जेल की हवा लगी तो बिगड़ा दिल का हाल!रिश्वतखोर डॉ मनीष अग्रवाल ICU में भर्ती; जानिए क्या कहती है जांच रिपोर्ट

संक्षेप: रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई।

रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें पुलिस निगरानी में एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में लाया। जांच के बाद डॉक्टरों ने गंभीरता को देखते हुए उन्हें कार्डियोलॉजी ICU में भर्ती कर लिया।

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब दो बजे डॉ. अग्रवाल को एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया। प्रारंभिक जांच में ईसीजी, 2डी इको और ट्रॉप-टी की रिपोर्ट सामान्य आई। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की टीम निगरानी में रखा गया है।

कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. विजय पाठक ने बताया कि “डॉ. अग्रवाल को कार्डियक यूनिट में एडमिट किया गया है। उनकी सभी जांच फिलहाल नॉर्मल हैं, लेकिन एक बार फिर से सभी टेस्ट दोहराए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उन्हें सीने में दर्द क्यों हुआ। उनकी फैमिली हिस्ट्री में कार्डियक प्रॉब्लम रही है, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है।”

डॉ. पाठक ने बताया कि ट्रॉप-टी टेस्ट, जो यह पता लगाने में मदद करता है कि पिछले 24 से 48 घंटे में हार्ट अटैक हुआ या नहीं, उसका परिणाम भी नेगेटिव आया है। “अभी कुछ ब्लड टेस्ट और दोबारा ईसीजी किया जाएगा। 8 घंटे बाद 2डी इको और ट्रॉप-टी की जांच फिर से होगी,” उन्होंने बताया।

घूसखोर डॉक्टर अग्रवाल को 9 अक्टूबर को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने उनके घर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वे ब्रेन कॉइल सप्लाई करने वाली एक कंपनी से 12.50 लाख रुपए के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे।

शिकायतकर्ता कंपनी प्रतिनिधि ने एसीबी को बताया था कि डॉ. मनीष ने उनके कागज फेंकते हुए कहा था — “साइन ऐसे ही थोड़े होते हैं, शाम को 7 बजे आकर घर मिलो।” जब प्रतिनिधि ने दोबारा पूछा, तो डॉक्टर ने कहा, “मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से वैल्यू लगाओ।” इसी बातचीत के बाद कंपनी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जाल बिछाकर डॉ. अग्रवाल को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 17 अक्टूबर को डॉ. मनीष अग्रवाल को निलंबित कर दिया। आदेशों में कहा गया कि उन्हें न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर और एडिशनल प्रिंसिपल दोनों पदों से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जोधपुर स्थित एस.एन. मेडिकल कॉलेज को निर्धारित किया गया।

रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी के बाद से डॉ. अग्रवाल जेल में बंद थे। रविवार को अचानक सीने में दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने एहतियातन उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा। पुलिस की निगरानी में लाए गए डॉक्टर की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

डॉ. अग्रवाल की मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य आने के बावजूद चिकित्सक उन्हें अभी ICU में ही रखे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें कुछ और जांचों के बाद ही डिस्चार्ज करने पर निर्णय लिया जाएगा।