जयपुर में दिवाली पर आग ने बिगाड़ा जश्न, 82 जगह भड़कीं लपटें; मंदिर भी आए चपेट में
आग की चपेट में सिर्फ छप्पर ही नहीं आए, बल्कि दुकानें, गोदाम, मकान, मंदिर और एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया।
जयपुर में दीपावली पर आसमान में आतिशबाजी की चमक के बीच शहर के कई इलाकों में आग का तांडव देखने को मिला। कहीं छप्पर धू-धू कर जल उठे तो कहीं दुकानों और गोदामों में आग की लपटें उठने लगीं। हालात ऐसे रहे कि नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगानी पड़ी। दीपावली के दिन शहर में आग लगने की कुल 82 घटनाएं सामने आईं। इनमें सबसे ज्यादा 54 घटनाएं छप्परों में आग लगने की रहीं।
आग की चपेट में सिर्फ छप्पर ही नहीं आए, बल्कि दुकानें, गोदाम, मकान, मंदिर और एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया। त्योहार पर आतिशबाजी के बीच फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर रहीं। जहां से भी आग लगने की सूचना मिली, वहां दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) गौतम लाल के मुताबिक, दीपावली के दिन शहर में आगजनी की कुल 82 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें छप्परों में आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा गोदाम और दुकानें भी आग की चपेट में आईं। आवासीय इलाकों से लेकर धार्मिक स्थलों तक आग पहुंचने से अग्निशमन विभाग को दिनभर सतर्क रहना पड़ा।
कहीं छप्पर जले तो कहीं दुकान-गोदाम में उठीं लपटें
आंकड़ों पर नजर डालें तो आगजनी की 82 घटनाओं में 54 मामले छप्परों में आग लगने के थे। यानी आतिशबाजी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान छप्परों में आग लगने की घटनाओं के रूप में सामने आया। कई जगहों पर छप्परों में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीमों को रवाना किया गया।
इसके अलावा 9 गोदाम और 9 दुकानें भी आग की चपेट में आईं। गोदामों और दुकानों में आग लगने की घटनाओं ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी। वहीं, शहर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकानों में भी आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं।
आग की लपटें धार्मिक स्थलों तक भी पहुंचीं। दीपावली के दिन 3 मंदिरों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा एक वाहन भी आग की चपेट में आ गया। इस तरह आतिशबाजी के दौरान आगजनी का असर शहर के अलग-अलग तरह के परिसरों में देखने को मिला।
82 जगह आग, सबसे ज्यादा छप्परों में घटनाएं
| आग लगने की जगह | घटनाएं |
| -------------- | ------ |
| छप्पर | 54 |
| गोदाम | 9 |
| दुकान | 9 |
| मकान | 6 |
| मंदिर | 3 |
| वाहन | 1 |
| कुल | 82 |
आतिशबाजी के बीच अलर्ट रही फायर ब्रिगेड
दीपावली पर आग लगने की आशंका को देखते हुए नगर निगम का अग्निशमन विभाग पहले से ही अलर्ट रहा। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आग की सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंचती रहीं। त्योहार के दौरान एक के बाद एक सूचनाएं मिलने से फायरकर्मियों को लगातार सक्रिय रहना पड़ा।
सीएफओ गौतम लाल के अनुसार, टीमों ने आग लगने की सूचनाओं पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छप्परों से लेकर दुकानों, गोदामों और मकानों में आग बुझाने के लिए फायर शाखा की टीमें जुटी रहीं।
दीपावली के बाद रविवार को भी सामने आईं घटनाएं
दीपावली के दिन 82 जगह आग लगने के बाद रविवार को भी शहर के अलग-अलग इलाकों से आगजनी की घटनाएं सामने आईं। हालांकि, फायर शाखा की टीमों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर जल्द काबू पा लिया। त्योहार के दौरान लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं ने अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी की परीक्षा ली।
कुल मिलाकर दीपावली पर जयपुर में आतिशबाजी के बीच 82 जगह आग लगने की घटनाओं ने फायर ब्रिगेड को दिनभर दौड़ाए रखा। सबसे ज्यादा छप्परों में आग लगी, लेकिन दुकान, गोदाम, मकान और मंदिर भी इसकी चपेट में आने से शहर में आगजनी का असर कई इलाकों तक देखने को मिला।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।