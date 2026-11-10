जयपुर में दिवाली पर आग ने बिगाड़ा जश्न, 82 जगह भड़कीं लपटें; मंदिर भी आए चपेट में

आग की चपेट में सिर्फ छप्पर ही नहीं आए, बल्कि दुकानें, गोदाम, मकान, मंदिर और एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया।

आंकड़ों पर नजर डालें तो आगजनी की 82 घटनाओं में 54 मामले छप्परों में आग लगने के थे। यानी आतिशबाजी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान छप्परों में आग लगने की घटनाओं के रूप में सामने आया।

जयपुर में दीपावली पर आसमान में आतिशबाजी की चमक के बीच शहर के कई इलाकों में आग का तांडव देखने को मिला। कहीं छप्पर धू-धू कर जल उठे तो कहीं दुकानों और गोदामों में आग की लपटें उठने लगीं। हालात ऐसे रहे कि नगर निगम के अग्निशमन विभाग की टीमों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगानी पड़ी। दीपावली के दिन शहर में आग लगने की कुल 82 घटनाएं सामने आईं। इनमें सबसे ज्यादा 54 घटनाएं छप्परों में आग लगने की रहीं।

आग की चपेट में सिर्फ छप्पर ही नहीं आए, बल्कि दुकानें, गोदाम, मकान, मंदिर और एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया। त्योहार पर आतिशबाजी के बीच फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर रहीं। जहां से भी आग लगने की सूचना मिली, वहां दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) गौतम लाल के मुताबिक, दीपावली के दिन शहर में आगजनी की कुल 82 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें छप्परों में आग लगने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा गोदाम और दुकानें भी आग की चपेट में आईं। आवासीय इलाकों से लेकर धार्मिक स्थलों तक आग पहुंचने से अग्निशमन विभाग को दिनभर सतर्क रहना पड़ा।

कहीं छप्पर जले तो कहीं दुकान-गोदाम में उठीं लपटें आंकड़ों पर नजर डालें तो आगजनी की 82 घटनाओं में 54 मामले छप्परों में आग लगने के थे। यानी आतिशबाजी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान छप्परों में आग लगने की घटनाओं के रूप में सामने आया। कई जगहों पर छप्परों में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल टीमों को रवाना किया गया।

इसके अलावा 9 गोदाम और 9 दुकानें भी आग की चपेट में आईं। गोदामों और दुकानों में आग लगने की घटनाओं ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी। वहीं, शहर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकानों में भी आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं।

आग की लपटें धार्मिक स्थलों तक भी पहुंचीं। दीपावली के दिन 3 मंदिरों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा एक वाहन भी आग की चपेट में आ गया। इस तरह आतिशबाजी के दौरान आगजनी का असर शहर के अलग-अलग तरह के परिसरों में देखने को मिला।

82 जगह आग, सबसे ज्यादा छप्परों में घटनाएं | आग लगने की जगह | घटनाएं |

| -------------- | ------ |

| छप्पर | 54 |

| गोदाम | 9 |

| दुकान | 9 |

| मकान | 6 |

| मंदिर | 3 |

| वाहन | 1 |

| कुल | 82 |

आतिशबाजी के बीच अलर्ट रही फायर ब्रिगेड दीपावली पर आग लगने की आशंका को देखते हुए नगर निगम का अग्निशमन विभाग पहले से ही अलर्ट रहा। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आग की सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंचती रहीं। त्योहार के दौरान एक के बाद एक सूचनाएं मिलने से फायरकर्मियों को लगातार सक्रिय रहना पड़ा।

सीएफओ गौतम लाल के अनुसार, टीमों ने आग लगने की सूचनाओं पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। छप्परों से लेकर दुकानों, गोदामों और मकानों में आग बुझाने के लिए फायर शाखा की टीमें जुटी रहीं।

दीपावली के बाद रविवार को भी सामने आईं घटनाएं दीपावली के दिन 82 जगह आग लगने के बाद रविवार को भी शहर के अलग-अलग इलाकों से आगजनी की घटनाएं सामने आईं। हालांकि, फायर शाखा की टीमों ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर जल्द काबू पा लिया। त्योहार के दौरान लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं ने अग्निशमन विभाग की मुस्तैदी की परीक्षा ली।