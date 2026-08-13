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जयपुर में जिला प्रमुखों की लॉटरी बीच में रुकी, महिला आरक्षण के नियम पर विवाद

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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लॉटरी प्रक्रिया में मौजूद कुछ लोगों ने अधिकारियों से सवाल किया कि हर संभाग से एक महिला जिला प्रमुख बनाने के लिए आरक्षण किस प्रावधान के तहत तय किया जा रहा है।

जयपुर में जिला प्रमुखों की लॉटरी बीच में रुकी, महिला आरक्षण के नियम पर विवाद
विवाद के बाद अधिकारी अब पंचायतराज एक्ट में महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधान तलाश रहे हैं। अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जिला प्रमुख पदों के आरक्षण में संभागवार महिला आरक्षण का आधार क्या है और इसे किस नियम के तहत लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में जिला प्रमुखों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को जयपुर में विवाद हो गया। हर संभाग से एक महिला को जिला प्रमुख बनाने के लिए आरक्षण निर्धारित किए जाने के नियम पर सवाल उठने के बाद लॉटरी प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा। हंगामे के बाद अधिकारी अब पंचायतराज एक्ट और संबंधित नियमों की जांच कर रहे हैं।

लॉटरी प्रक्रिया में मौजूद कुछ लोगों ने अधिकारियों से सवाल किया कि हर संभाग से एक महिला जिला प्रमुख बनाने के लिए आरक्षण किस प्रावधान के तहत तय किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर लॉटरी में बैठे अधिकारी और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस हो गई। बहस बढ़ने के बाद मौके पर हंगामा हुआ और प्रक्रिया रोक दी गई।

पंचायतराज एक्ट की किताब खंगाल रहे अधिकारी

विवाद के बाद अधिकारी अब पंचायतराज एक्ट में महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधान तलाश रहे हैं। अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जिला प्रमुख पदों के आरक्षण में संभागवार महिला आरक्षण का आधार क्या है और इसे किस नियम के तहत लागू किया जा रहा है।

SC की 8 सीटों में 4 महिलाओं के लिए

लॉटरी में अनुसूचित जाति (SC) के लिए कुल 8 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 4 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। टोंक, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में SC महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है।

वहीं नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली और सवाई माधोपुर में SC वर्ग के लिए जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है।

ST की 7 सीटों में 2 महिला आरक्षित

अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए कुल 7 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 2 पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। प्रतापगढ़ और अलवर में ST महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है।

इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, बालोतरा और जैसलमेर में ST वर्ग के लिए जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं।

OBC की 5 सीटों में दो महिलाओं के लिए

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कुल 5 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से दो पद महिला वर्ग के लिए रखे गए हैं। ब्यावर और सीकर में OBC महिला जिला प्रमुख बनेगी।

वहीं बूंदी, खैरथल-तिजारा और जालोर में OBC पुरुष वर्ग के लिए जिला प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है।

कांग्रेस ने किया लॉटरी का विरोध

जिला प्रमुख आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया ने लॉटरी प्रक्रिया का विरोध किया। उन्होंने महिला आरक्षण के लिए अपनाए जा रहे नियम को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

फिलहाल विवाद के बाद लॉटरी प्रक्रिया रोक दी गई है। अधिकारियों की ओर से पंचायतराज एक्ट और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की जांच की जा रही है। नियमों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही जिला प्रमुख पदों की आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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