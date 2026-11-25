कांग्रेस ने यशवीर सूरा को जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया है। सूरा जयपुर जिला परिषद के वार्ड 28 से सदस्य निर्वाचित हुए हैं। संगठन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

वहीं, भाजपा ने राजेश गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया है। गुर्जर जिला परिषद के वार्ड 22 से सदस्य हैं।

जयपुर में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने वार्ड 28 से जिला परिषद सदस्य यशवीर सूरा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने वार्ड 22 के सदस्य राजेश गुर्जर पर दांव लगाया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने की स्थिति में आज दोपहर मतदान कराया जाएगा। शाम 5 बजे तक यह तय हो जाएगा कि जयपुर जिला परिषद की कमान किसके हाथ में होगी।

इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। जिला परिषद में पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी सीट बचाए रखने का भरोसा है। हालांकि, जिला प्रमुख का चुनाव होने तक पार्टी की नजर अपने सभी सदस्यों पर रहेगी। दूसरी तरफ भाजपा भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।

यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं सूरा कांग्रेस ने यशवीर सूरा को जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया है। सूरा जयपुर जिला परिषद के वार्ड 28 से सदस्य निर्वाचित हुए हैं। संगठन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी ने उनके राजनीतिक अनुभव और संगठन में सक्रियता को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है।

वहीं, भाजपा ने राजेश गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया है। गुर्जर जिला परिषद के वार्ड 22 से सदस्य हैं। पार्टी ने उनके नाम के जरिए जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए मुकाबले में उतरने का फैसला किया है। दोनों दलों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हैं।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव के लिए बुधवार सुबह 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों की सूची जारी होगी।

उम्मीदवारों के पास दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लेने का मौका रहेगा। यदि नाम वापसी के बाद एक से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते हैं तो दोपहर 3 बजे से मतदान कराया जाएगा। मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरह शाम 5 बजे तक जयपुर को नया जिला प्रमुख मिलने की संभावना है।

42 सदस्यों के साथ कांग्रेस का पलड़ा भारी जिला प्रमुख के चुनाव में सबसे अहम भूमिका जिला परिषद सदस्यों की संख्या की होगी। जयपुर जिला परिषद में कुल 57 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के पास 42 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के 13 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के 2 सदस्य हैं।

सीटों के इस गणित में कांग्रेस भाजपा से काफी आगे है। बहुमत के लिए जरूरी संख्या से भी कांग्रेस के पास अधिक सदस्य हैं। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से यशवीर सूरा की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी।