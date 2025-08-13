रास्ते के लिए बहा खून: जयपुर में दिनदहाड़े किसान की हत्या

जयपुर के मौजमाबाद इलाके के धमाना गांव में मंगलवार सुबह एक ज़मीन के रास्ते को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक 50 साल के किसान की मौके पर ही जान चली गई।

जयपुर के मौजमाबाद इलाके के धमाना गांव में मंगलवार सुबह एक ज़मीन के रास्ते को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक 50 साल के किसान की मौके पर ही जान चली गई। सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और ज़मीन पर पटक-पटक कर लाठी-डंडों से इतना मारा गया कि वो तड़पते-तड़पते दम तोड़ बैठा।

मामला बजरंग कसवां और उसके पड़ोसी रामेश्वर डूडी के परिवार के बीच चल रहे पुराने रास्ते के विवाद से जुड़ा है। मंगलवार सुबह कहासुनी हुई, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के लोग हथियार लेकर आमने-सामने आ गए।

बजरंग को सबसे ज्यादा चोटें आईं — सिर पर कुल्हाड़ी लगी, खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। हैरानी की बात ये रही कि वह ज़मीन पर गिरा भी तो हमलावर नहीं रुके — लाठियों से पीटते रहे। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पक्ष किस तरह एक-दूसरे पर टूट पड़े। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, तब तक झगड़ा चरम पर था।

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बजरंग कसवां को एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया — जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाकी छह लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

थानाधिकारी उमराव सिंह के मुताबिक, बजरंग की मौत सिर पर लगे घातक वार से हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है।