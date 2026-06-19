जयपुर-दिल्ली ओल्ड NHAI टोल पर अचानक हट गए बैरियर, वजह जानकर चौंक जाएंगे

जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर हरियाणा सीमा तक तीन प्रमुख टोल प्लाजा हैं दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर। इनमें से पहला टोल प्लाजा अब पूरी तरह बैरियर-फ्री हो चुका है।

दोपहर का वक्त था। जयपुर-दिल्ली ओल्ड हाईवे पर दौलतपुरा टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहे वाहन चालक रोज की तरह टोल बैरियर के सामने गाड़ी की रफ्तार कम करने लगे। कुछ ड्राइवर तो पूरी तरह रुक भी गए। लेकिन इस बार न तो बैरियर नीचे था और न ही किसी कर्मचारी ने हाथ देकर रुकने का इशारा किया। कुछ सेकंड के लिए लोगों को लगा कि शायद सिस्टम खराब हो गया है, लेकिन असल में यहां एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी।

राजस्थान में पहली बार बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को जयपुर के दौलतपुरा टोल प्लाजा से हुई। अब यहां वाहनों को टोल चुकाने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ियां सीधे गुजरेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा।

दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जयपुर-दिल्ली ओल्ड हाईवे को पूरी तरह बैरियर-फ्री बनाने की योजना तैयार की है। 15 जुलाई तक इस रूट के सभी टोल प्लाजा को नए सिस्टम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी पहली कड़ी के रूप में दौलतपुरा टोल प्लाजा को बैरियर-लेस कर दिया गया।

बिना रुके कटेगा टोल, 100 की स्पीड भी नहीं बनेगी रुकावट अब तक टोल प्लाजा पर पहुंचते ही वाहनों को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती थी। कई बार लंबी कतारों में मिनटों तक इंतजार भी करना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होगा।

दौलतपुरा टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और हाई-स्पीड स्कैनर लगाए गए हैं। ये कैमरे गुजरती गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों को पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि सिस्टम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने वाले वाहनों की भी पहचान करने में सक्षम है।

यानी अब चालक को न तो ब्रेक लगाने की जरूरत होगी और न ही बैरियर खुलने का इंतजार करना पड़ेगा।

फास्टैग नहीं तो भी बच नहीं पाएंगे कई वाहन चालक यह सोच सकते हैं कि यदि फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा या फास्टैग ही नहीं लगाया होगा तो शायद टोल बच जाएगा। लेकिन नए सिस्टम में ऐसा संभव नहीं है।

कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे और उसके आधार पर टोल की राशि निर्धारित होगी। इसके बाद वाहन मालिक के मोबाइल पर ऑनलाइन नोटिस या चालान भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर टोल राशि जमा करनी होगी।

72 घंटे की मोहलत, फिर शुरू होगा बड़ा एक्शन नए नियमों के तहत यदि वाहन मालिक 72 घंटे के भीतर टोल का भुगतान नहीं करता, तो मामला केवल बकाया राशि तक सीमित नहीं रहेगा।

NHAI के अनुसार ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड वाहन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वाहन मालिक न तो नया फास्टैग बनवा सकेगा, न बीमा का नवीनीकरण करा पाएगा और न ही प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) जारी हो सकेगा। यानी एक टोल की अनदेखी वाहन मालिक को कई प्रशासनिक परेशानियों में डाल सकती है।

ड्राइवरों में दिखा भ्रम, कई गाड़ियां फिर भी रुकती रहीं बैरियर हटने के पहले ही दिन एक दिलचस्प स्थिति भी देखने को मिली। कई वाहन चालक पुराने सिस्टम के आदी थे। जैसे ही वे टोल प्लाजा पर पहुंचे, उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी या पूरी तरह रोक दी।

उन्हें लग रहा था कि शायद फास्टैग स्कैन होने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। इस भ्रम के कारण कुछ समय तक यातायात की सामान्य गति प्रभावित भी हुई।

इसी को देखते हुए NHAI ने भविष्य में टोल प्लाजा के मौजूदा स्ट्रक्चर को भी हटाने का फैसला किया है, ताकि दूर से ही यह स्पष्ट हो सके कि अब यहां किसी बैरियर पर रुकना नहीं है।

गुजरात के बाद राजस्थान में नई शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस साल मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। इसका पहला प्रयोग गुजरात के सूरत-भरूच सेक्शन स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा पर किया गया था। अब राजस्थान भी इस हाईटेक व्यवस्था को अपनाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।

जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर हरियाणा सीमा तक तीन प्रमुख टोल प्लाजा हैं दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर। इनमें से पहला टोल प्लाजा अब पूरी तरह बैरियर-फ्री हो चुका है।