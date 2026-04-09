जयपुर-दिल्ली हाईवे पर खड़े ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, 2 की मौत, 16 घायल

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। हादसा कोटपूतली क्षेत्र में बीडीएम हॉस्पिटल के सामने बने पुल पर रात करीब 11:26 बजे हुआ, जब एक स्लीपर बस खड़े ट्रेलर में जा घुसी।

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। हादसा कोटपूतली क्षेत्र में बीडीएम हॉस्पिटल के सामने बने पुल पर रात करीब 11:26 बजे हुआ, जब एक स्लीपर बस खड़े ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर में लदे सरिए बस के केबिन को चीरते हुए अंदर तक घुस गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी तथा राहत कार्य शुरू किया।

बस में सवार थे करीब 22 यात्री बस के दूसरे ड्राइवर ओमप्रकाश ने बताया कि बस मकराना से हरिद्वार जा रही थी और उसमें करीब 22 यात्री सवार थे। जैसे ही बस कोटपूतली में बीडीएम हॉस्पिटल के सामने फ्लाईओवर पर चढ़ी, चालक को सामने खड़ा ट्रेलर दिखाई नहीं दिया और बस सीधे उसमें जा टकराई।

ओमप्रकाश के मुताबिक ट्रेलर चालक ने सड़क पर वाहन खड़ा करते समय न तो कोई पार्किंग संकेत लगाया था और न ही इंडिकेटर ऑन किए थे, जिससे यह हादसा हुआ। अंधेरे और ऊंचाई वाले फ्लाईओवर के कारण बस चालक को ट्रेलर का अंदाजा नहीं लग पाया।

सरिए केबिन को चीरते हुए अंदर घुसे हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रेलर में लदे लोहे के सरिए बस के आगे के हिस्से को चीरते हुए केबिन में घुस गए। इस कारण बस चालक और आगे बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

2 की मौत, 16 घायल इस हादसे में नागौर जिले के लाड़ौली गांव निवासी बस चालक चंद्रमोहन (55) और महिला यात्री बिच्चू देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। कई यात्रियों को बस से बाहर निकालने के लिए शीशे तोड़े गए। लोगों की तत्परता के चलते घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका, जिससे बड़ी जनहानि टल गई।

ट्रेलर चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी कोटपूतली थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और ट्रेलर को सड़क से हटाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया गया।

पुलिस के अनुसार हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर चालक की लापरवाही सामने आ रही है।

कुछ समय तक प्रभावित रहा ट्रैफिक हादसे के कारण जयपुर-दिल्ली हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तत्परता से ट्रैफिक को जल्द ही सामान्य कर दिया गया।