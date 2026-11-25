हादसा बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आगे चल रहे डंपर के चालक ने बिना कोई संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया।

सब इंस्पेक्टर सुबे सिंह के अनुसार, हादसे के बाद पांचों घायलों को उपचार के लिए पार्क अस्पताल बहरोड़ ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने देवेंद्र कुमार और हेमंत कुमार को मृत घोषित कर दिया।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पांचों युवक कार में सवार होकर शादी समारोह से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान दहमी पुलिया के पास उनकी कार आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसा बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आगे चल रहे डंपर के चालक ने बिना कोई संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया। पीछे से आ रही कार के चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और कार सीधे डंपर में जा घुसी।

हादसे में कार सवार देवेंद्र कुमार (24), हेमंत कुमार (25), हरीश कुमार (27), हर्ष कुमार और साहिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल पहुंचते ही दो युवकों ने तोड़ा दम, तीसरे की अलवर में मौत सब इंस्पेक्टर सुबे सिंह के अनुसार, हादसे के बाद पांचों घायलों को उपचार के लिए पार्क अस्पताल बहरोड़ ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने देवेंद्र कुमार और हेमंत कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल हरीश कुमार को अलवर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

हादसे में घायल हर्ष कुमार को निम्स अस्पताल और साहिल कुमार को नीमराना के सतीश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है।

इस हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिन युवकों के साथ कुछ घंटे पहले तक शादी समारोह की खुशियां साझा की जा रही थीं, उनमें से तीन की जिंदगी हाईवे पर हुए इस हादसे में खत्म हो गई।

चचेरे भाइयों की शादी से लौट रहे थे पांचों दोस्त मृतक देवेंद्र कुमार के भाई सचिन ने बताया कि देवेंद्र, हेमंत, हरीश, हर्ष और साहिल कार में सवार होकर भगवाड़ी में अपने चाचा के बेटों अजय और संजय प्रजापत की शादी में शामिल होने गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद पांचों युवक अपने गांव भुंडनवाड़ा कलां लौट रहे थे। कार हरीश कुमार चला रहा था।

सचिन के मुताबिक, दहमी पुलिया से नीचे उतरते समय उनके आगे एक डंपर चल रहा था। डंपर चालक ने बिना ब्रेक लाइट या इंडिकेटर का संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया। इससे पीछे चल रही कार डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

डंपर जब्त, चालक की लापरवाही की जांच हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल डंपर को जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों की ओर से डंपर चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए रिपोर्ट दी गई है।