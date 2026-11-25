जयपुर-दिल्ली हाईवे पर डंपर में पीछे से घुसी कार; 3 दोस्तों की मौत
हादसा बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आगे चल रहे डंपर के चालक ने बिना कोई संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया।
कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पांचों युवक कार में सवार होकर शादी समारोह से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान दहमी पुलिया के पास उनकी कार आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
हादसा बहरोड़ में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आगे चल रहे डंपर के चालक ने बिना कोई संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया। पीछे से आ रही कार के चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और कार सीधे डंपर में जा घुसी।
हादसे में कार सवार देवेंद्र कुमार (24), हेमंत कुमार (25), हरीश कुमार (27), हर्ष कुमार और साहिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल पहुंचते ही दो युवकों ने तोड़ा दम, तीसरे की अलवर में मौत
सब इंस्पेक्टर सुबे सिंह के अनुसार, हादसे के बाद पांचों घायलों को उपचार के लिए पार्क अस्पताल बहरोड़ ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने देवेंद्र कुमार और हेमंत कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल हरीश कुमार को अलवर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।
हादसे में घायल हर्ष कुमार को निम्स अस्पताल और साहिल कुमार को नीमराना के सतीश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है।
इस हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिन युवकों के साथ कुछ घंटे पहले तक शादी समारोह की खुशियां साझा की जा रही थीं, उनमें से तीन की जिंदगी हाईवे पर हुए इस हादसे में खत्म हो गई।
चचेरे भाइयों की शादी से लौट रहे थे पांचों दोस्त
मृतक देवेंद्र कुमार के भाई सचिन ने बताया कि देवेंद्र, हेमंत, हरीश, हर्ष और साहिल कार में सवार होकर भगवाड़ी में अपने चाचा के बेटों अजय और संजय प्रजापत की शादी में शामिल होने गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद पांचों युवक अपने गांव भुंडनवाड़ा कलां लौट रहे थे। कार हरीश कुमार चला रहा था।
सचिन के मुताबिक, दहमी पुलिया से नीचे उतरते समय उनके आगे एक डंपर चल रहा था। डंपर चालक ने बिना ब्रेक लाइट या इंडिकेटर का संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया। इससे पीछे चल रही कार डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
डंपर जब्त, चालक की लापरवाही की जांच
हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल डंपर को जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों की ओर से डंपर चालक की लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए रिपोर्ट दी गई है।
परिवादी ने पुलिस से डंपर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में हादसे के कारणों और डंपर चालक की भूमिका को लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।