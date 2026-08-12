जयपुर में दिनदहाड़े मर्डर, खुली जेल के कैदी की 3 गोलियां मारकर हत्या

वारदात की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस के साथ भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराकर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की गई।

वारदात की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस के साथ भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराकर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की गई।

राजधानी जयपुर में बुधवार शाम एक कैदी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात करणी विहार थाना इलाके के धावास स्थित जानकी विहार में हुई। यहां बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सांगानेर ओपन जेल के कैदी मोहन कुमावत (40) पर तीन राउंड फायरिंग की। गोली लगने से मोहन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने फायरिंग की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही करणी विहार, भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

बाइक पर आए थे नकाबपोश बदमाश पुलिस के अनुसार, मोहन कुमावत बुधवार शाम करीब 5 बजे जेल की ओर लौट रहा था। इसी दौरान धावास के जानकी विहार इलाके में बाइक सवार दो बदमाश उसके पास पहुंचे। दोनों ने चेहरे ढक रखे थे। बदमाशों ने मोहन को निशाना बनाकर लगातार तीन राउंड फायर किए।

अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गोलियां चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने तक मोहन की मौत हो चुकी थी।

तीन थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा वारदात की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस के साथ भांकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराकर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की गई।

पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात से पहले और बाद में आरोपियों की गतिविधियां कैमरों में कैद हुई होंगी। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

2018 में महेंद्र गुर्जर की हत्या की थी पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक मोहन कुमावत खुद भी हत्या के मामले में सजा काट रहा था। उसने 2018 में जयपुर के मोती डूंगरी इलाके में महेंद्र गुर्जर की हत्या की थी। इस मामले में अदालत से उसे सजा हो चुकी थी।

सजा के दौरान मोहन को सांगानेर ओपन जेल में रखा गया था। ओपन जेल में रहने के कारण वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत बाहर आता-जाता था। बुधवार को भी वह जेल की ओर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने उसे घेर लिया और गोलियां मार दीं।

पुरानी रंजिश समेत कई एंगल पर जांच दिनदहाड़े एक कैदी की हत्या होने के बाद पुलिस अब वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मोहन की हत्या पुरानी रंजिश के चलते हुई या किसी अन्य विवाद में उसे निशाना बनाया गया।

मोहन की हत्या के पुराने मामले और उससे जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर सकती है। साथ ही, जेल से बाहर आने के बाद उसकी गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।