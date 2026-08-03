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जयपुर-अजमेर में सुबह बारिश, जैसलमेर-बाड़मेर में पारा लुढ़का; अब क्यों धीमा पड़ेगा मानसून?

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा।

जयपुर-अजमेर में सुबह बारिश, जैसलमेर-बाड़मेर में पारा लुढ़का; अब क्यों धीमा पड़ेगा मानसून?
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा।

राजस्थान में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। सोमवार सुबह राजधानी जयपुर, दौसा, करौली के टोडाभीम, अजमेर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और कई जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं रविवार को पश्चिमी राजस्थान के पाली, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश ब्यावर जिले के जैतारण में 146 मिमी (करीब 5.5 इंच) रिकॉर्ड की गई, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई।

आज से कमजोर रहेगा मानसून, अगले एक सप्ताह हल्की-मध्यम बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

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जैतारण में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में जलभराव

रविवार को पाली, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। ब्यावर जिले के जैतारण में 146 मिमी बारिश हुई, जबकि पाली के रोहट में 67 मिमी, रायपुर में 54 मिमी, जोधपुर के कुड़ी भगतासनी में 49 मिमी, राजसमंद के खमनोर में 45 मिमी और भीलवाड़ा के डाबला में 42 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अजमेर, टोंक, नागौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और डूंगरपुर सहित कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेज बारिश के कारण जैतारण, ब्यावर और अजमेर के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं।

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जयपुर, अजमेर, दौसा और करौली में बदला मौसम

सोमवार सुबह राजधानी जयपुर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। रविवार को शहर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया।

अजमेर में सोमवार सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी रहा। मानसून सीजन में अब तक जिले में 328 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। रविवार को भी दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे जेएलएन मेडिकल कॉलेज चौराहे पर जलभराव हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दौसा में सोमवार सुबह रिमझिम बारिश के बीच देवगिरी पहाड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं करौली के टोडाभीम में करीब एक घंटे तक बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान 2 डिग्री गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे किसानों को बाजरा सहित खरीफ फसलों के लिए राहत मिली।

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पश्चिमी राजस्थान में 4 डिग्री तक गिरा तापमान

रविवार को हुई बारिश का सबसे अधिक असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिला। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री, जैसलमेर में 34.1 डिग्री और जोधपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में 36.2, चूरू में 37.6, श्रीगंगानगर में 38.9, हनुमानगढ़ में 35.2, सीकर और अलवर में 34 तथा दौसा में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

कई जिलों में अलग-अलग रहा मौसम का असर

अलवर में दिनभर बादलों और धूप की आंख-मिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। उदयपुर में कुछ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं कोटा में रविवार को मौसम साफ रहने से दिनभर तेज धूप रही और अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जोधपुर में दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। एमडीएम अस्पताल के सामने सड़क पर पानी भरने से मरीजों और एम्बुलेंस को परेशानी हुई। दूसरी ओर सीकर में दिनभर बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलती रही। मौसम विभाग का कहना है कि जिले में 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि इसके बाद मानसून फिर सक्रिय हो सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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