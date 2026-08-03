जयपुर-अजमेर में सुबह बारिश, जैसलमेर-बाड़मेर में पारा लुढ़का; अब क्यों धीमा पड़ेगा मानसून?

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा।

राजस्थान में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। सोमवार सुबह राजधानी जयपुर, दौसा, करौली के टोडाभीम, अजमेर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और कई जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं रविवार को पश्चिमी राजस्थान के पाली, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश ब्यावर जिले के जैतारण में 146 मिमी (करीब 5.5 इंच) रिकॉर्ड की गई, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई।

आज से कमजोर रहेगा मानसून, अगले एक सप्ताह हल्की-मध्यम बारिश के आसार मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन रविवार को उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। इसके कारण आज से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का असर कम रहेगा। हालांकि 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

जैतारण में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में जलभराव रविवार को पाली, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। ब्यावर जिले के जैतारण में 146 मिमी बारिश हुई, जबकि पाली के रोहट में 67 मिमी, रायपुर में 54 मिमी, जोधपुर के कुड़ी भगतासनी में 49 मिमी, राजसमंद के खमनोर में 45 मिमी और भीलवाड़ा के डाबला में 42 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अजमेर, टोंक, नागौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और डूंगरपुर सहित कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेज बारिश के कारण जैतारण, ब्यावर और अजमेर के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं।

जयपुर, अजमेर, दौसा और करौली में बदला मौसम सोमवार सुबह राजधानी जयपुर में कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। बादलों की आवाजाही और ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। रविवार को शहर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री दर्ज किया गया।

अजमेर में सोमवार सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी रहा। मानसून सीजन में अब तक जिले में 328 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। रविवार को भी दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे जेएलएन मेडिकल कॉलेज चौराहे पर जलभराव हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दौसा में सोमवार सुबह रिमझिम बारिश के बीच देवगिरी पहाड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं करौली के टोडाभीम में करीब एक घंटे तक बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान 2 डिग्री गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे किसानों को बाजरा सहित खरीफ फसलों के लिए राहत मिली।

पश्चिमी राजस्थान में 4 डिग्री तक गिरा तापमान रविवार को हुई बारिश का सबसे अधिक असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिला। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री, जैसलमेर में 34.1 डिग्री और जोधपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में 36.2, चूरू में 37.6, श्रीगंगानगर में 38.9, हनुमानगढ़ में 35.2, सीकर और अलवर में 34 तथा दौसा में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

कई जिलों में अलग-अलग रहा मौसम का असर अलवर में दिनभर बादलों और धूप की आंख-मिचौली चलती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। उदयपुर में कुछ इलाकों में सुबह बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं कोटा में रविवार को मौसम साफ रहने से दिनभर तेज धूप रही और अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।