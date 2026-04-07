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जयपुर में 400 करोड़ का साइबर घोटाला, 400 डायरेक्टर के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाकर हड़पे करोड़ों

Apr 07, 2026 10:40 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए 400 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में 400 से अधिक कंपनियों के डायरेक्टर्स के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाकर सरकारी इंसेंटिव राशि को अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया। 

जयपुर में 400 करोड़ का साइबर घोटाला, 400 डायरेक्टर के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाकर हड़पे करोड़ों

राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए 400 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में 400 से अधिक कंपनियों के डायरेक्टर्स के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाकर सरकारी इंसेंटिव राशि को अवैध तरीके से ट्रांसफर किया गया। जयपुर पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में 13 से 15 लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के अनुसार, आरोपियों ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए DGFT पोर्टल पर कंपनियों की प्रोफाइल में बदलाव कर इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में ही एक डिजिटल सिग्नेचर से करीब 93 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है।

फर्जी दस्तावेजों से तैयार किए डिजिटल सिग्नेचर

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हासिल किए। इसके बाद इन सिग्नेचर्स का उपयोग कर DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) पोर्टल पर लॉगिन किया गया और कंपनियों के डायरेक्टर्स की प्रोफाइल में बदलाव कर दिए गए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदलने के बाद आरोपी पूरी तरह से अकाउंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे।

ICEGATE आईडी बनाकर स्क्रिप्स ट्रांसफर

स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि प्रोफाइल बदलने के बाद आरोपी इंडियन कस्टम नेशनल ट्रेड पोर्टल (ICEGATE) पर नई आईडी बनाते थे। इसके जरिए एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (RODTEP और ROSCTL) को फर्जी म्यूल खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। बाद में इन स्क्रिप्स को बाजार में बेचकर रकम अलग-अलग बैंक खातों में पहुंचाई जाती थी।

दुबई से ऑपरेशन, दिल्ली में नेटवर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का संचालन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा था। फर्जी डिजिटल सिग्नेचर दुबई से डाउनलोड किए जाते थे और वहीं से ICEGATE पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांजैक्शन किए जाते थे। वहीं दिल्ली में सक्रिय एजेंट इन स्क्रिप्स को बेचने का काम करते थे। पैसे को ट्रेस होने से बचाने के लिए कई म्यूल खातों का इस्तेमाल किया गया।

महिला के नाम पर पुरुष की फोटो लगाकर बनाए दस्तावेज

आरोपियों की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों में महिला के नाम पर पुरुष की फोटो लगाकर डिजिटल सिग्नेचर तैयार कराए। एक पीड़ित के खाते से पहले चरण में 17.88 लाख रुपए की स्क्रिप्स ट्रांसफर की गईं, जबकि अब तक 93 लाख रुपए की ठगी सामने आ चुकी है।

400 डिजिटल सिग्नेचर, 400 करोड़ का खेल

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 400 से अधिक फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाए थे। यदि प्रत्येक अकाउंट से औसतन 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मानी जाए, तो यह घोटाला 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। डिजिटल सिग्नेचर अथॉरिटी से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के बाद इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

पुलिस ने जोधपुर निवासी सुल्तान खान, नंदकिशोर, अशोक कुमार भंडारी और प्रमोद खत्री के साथ पाली निवासी निर्मल सोनी को गिरफ्तार किया है। इनमें से चार आरोपी फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाने में माहिर बताए जा रहे हैं।

क्या है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप सरकार द्वारा निर्यातकों को दिया जाने वाला एक प्रकार का इंसेंटिव होता है। इसका उपयोग आयात शुल्क चुकाने या अन्य व्यापारिक लेनदेन में किया जा सकता है। इसे DGFT और ICEGATE पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर या बेचा भी जा सकता है।

RODTEP और ROSCTL योजनाएं समझें

RODTEP योजना के तहत निर्यातित उत्पादों पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी की भरपाई की जाती है, जबकि ROSCTL योजना विशेष रूप से टेक्सटाइल निर्यातकों को राज्य और केंद्र के करों में राहत देने के लिए लागू है।

जांच जारी, और खुलासे संभव

फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। आशंका है कि आने वाले दिनों में इस साइबर घोटाले से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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