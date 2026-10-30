जयपुर में मजदूरों के खाते में साइबर ठगी के करोड़ों घुमाए; फिर बनाया व्हाइट मनी

दो साल में साइबर ठगी से जुटाए गए करीब 24 करोड़ रुपए को अलग-अलग बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए घुमाकर वैध धन के रूप में दिखाने के नेटवर्क में शामिल था।

दो साल में साइबर ठगी से जुटाए गए करीब 24 करोड़ रुपए को अलग-अलग बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए घुमाकर वैध धन के रूप में दिखाने के नेटवर्क में शामिल था।

गरीबों और मजदूरों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए, फिर उन्हीं खातों में साइबर ठगी की करोड़ों रुपए की रकम घुमाकर उसे सफेद धन में बदलने का कथित खेल चलाया। जयपुर पुलिस ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड, फर्जी बैंक खातों, क्रिप्टो करेंसी और हवाला नेटवर्क से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के कथित मास्टरमाइंड विकास ढाका (30) पुत्र राजेन्द्र ढाका को वैशाली नगर स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से सीकर जिले के बासनी बराला का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले दो साल में साइबर ठगी से जुटाए गए करीब 24 करोड़ रुपए को अलग-अलग बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए घुमाकर वैध धन के रूप में दिखाने के नेटवर्क में शामिल था। करीब 20 दिन पहले ही वह जयपुर आया था। यहां उसका मकसद सिंडिकेट का नेटवर्क बढ़ाना, नए फर्जी बैंक खाते खुलवाना और मर्चेंट क्यूआर कोड के जरिए लेनदेन का दायरा बढ़ाना था।

मजदूरों को पैसों का लालच, उनके नाम पर खुलवाता था खाते पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि विकास ढाका जैसलमेर और सीकर के आसपास के इलाकों में रिसॉर्ट और रेस्टोरेंट में काम करने वाले गरीब एवं सीधे-साधे मजदूरों को निशाना बनाता था। वह उन्हें पैसों का लालच देकर उनके पहचान पत्र और केवाईसी दस्तावेज हासिल कर लेता था। इसके बाद इन दस्तावेजों के आधार पर निजी बैंकों और पेमेंट्स बैंकों में चालू और बचत खाते खुलवाए जाते थे।

आरोप है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से हासिल रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मर्चेंट क्यूआर कोड भी तैयार करवाता था। इस तरह मजदूरों के नाम पर खुले खाते और मर्चेंट नेटवर्क कथित तौर पर अवैध लेनदेन का जरिया बन गए थे। ऐसे खातों को साइबर अपराध की भाषा में म्यूल अकाउंट कहा जाता है।

क्रिप्टो से दुबई तक पहुंचती थी रकम डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर ठगी की रकम को बैंक खातों में प्राप्त करने के बाद क्रिप्टो करेंसी में बदल देता था। इसके बाद दुबई स्थित हवाला और क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए रकम को लिक्विडेट कर सफेद धन के रूप में वापस भारतीय बाजार में खपाने का तरीका अपनाया जाता था।

पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग-अलग स्तरों पर घुमाकर उसके असली स्रोत को छिपाया जाता था। हालांकि, इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और विदेशों में हुए लेनदेन की वास्तविक स्थिति का पता तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

मुखबिर की सूचना पर फ्लैट में मारी दबिश पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वैशाली नगर की नेमी सागर कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में विकास ढाका नाम का युवक रह रहा है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर यूएसडीटी और अन्य क्रिप्टो करेंसी के अवैध लेनदेन के जरिए साइबर फ्रॉड का नेटवर्क चला रहा है।

सूचना के आधार पर एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता और प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय के सुपरविजन में टीम गठित की गई। वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह और डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लैट पर दबिश दी और विकास ढाका को गिरफ्तार कर लिया।

9 मोबाइल, 8 फिनो किट और क्यूआर स्कैनर रोल बरामद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 8 फिनो पेमेंट डेबिट कार्ड किट और गूगल पे स्कैनर रोल बरामद किए हैं। पुलिस इन सामानों को जांच का अहम हिस्सा मान रही है, क्योंकि इनके जरिए कथित तौर पर बैंक खातों, डिजिटल भुगतान और मर्चेंट नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था।

पूछताछ में आरोपी की भूमिका कथित तौर पर हवाला, फर्जी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आई है। पुलिस ने उसे साइबर अपराध से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है।