जयपुर में बदमाशों का कहर,पहले पीटा, फिर दोनों पैरों में मारी गोली; CCTV से तलाश जारी

जयपुर में शनिवार शाम एक सनसनीखेज वारदात हुई, जब कार से आए बदमाशों ने एक युवक पर डंडों से हमला कर उसके दोनों पैरों में गोलियां मार दीं। यह घटना खोह नागोरियान थाना इलाके के कुंदनपुरा फाटक, बालाजी टावर के पास की है। घायल युवक की पहचान करौली निवासी बृजराज मीना (30) के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना शनिवार शाम करीब 7:40 बजे की बताई जा रही है। बृजराज अपने दो दोस्तों के साथ रिद्धि-सिद्धि एसबीआई के पास स्थित एक सोया चाप की दुकान पर खाना खाने आया था। दुकान के बाहर खड़े होने के दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। थोड़ी देर बाद चार से पांच लड़के कार से आए और बृजराज पर हमला बोल दिया।

थाना अधिकारी (SHO) ओमप्रकाश ने बताया कि हमलावरों ने पहले बृजराज को डंडों से पीटा और उसे सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद एक आरोपी ने अपने पास मौजूद देसी कट्टे से फायर किया और बृजराज की दोनों जांघों में गोलियां मार दीं। घायल युवक खून से लथपथ होकर सड़क पर तड़पता रहा। उसके दोस्तों और आस-पास के लोगों के चिल्लाने पर इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

लोगों को इकट्ठा होते देख हमलावर वहां से भाग निकले। वे थोड़ी दूरी पर खड़ी अपनी कार में बैठे और मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही खोह नागोरियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में शहर के मुख्य मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी करवाई, लेकिन फिलहाल कार सवार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि कार और हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि सोया चाप की दुकान के बाहर अक्सर भीड़ रहती है और शनिवार की शाम को वहां परिवार और युवक बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में खुलेआम फायरिंग की यह घटना इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल बृजराज से अस्पताल में बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसके दोस्तों और दुकान के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, टीमों को करौली और जयपुर दोनों जगहों पर भेजा गया है ताकि हमलावरों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा सके।