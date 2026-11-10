जयपुर कोर्ट में मौलाना की हुई जमकर धुनाई; पुलिस के सामने बरसे लात-घूंसे

परिजनों के विरोध और समझाइश के बावजूद युवती ने पिछले दिनों मौलाना से निकाह कर लिया। बताया जा रहा है कि इस निकाह में परिवार की सहमति नहीं थी।

जयपुर में एक मौलाना को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि मामला थाने से होता हुआ कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते ही गुस्साए लोगों ने मौलाना को घेर लिया और लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मौलाना को बचाने में उनके भी पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी उसे लोगों के चंगुल से निकालकर बाहर ले जा सके।

मौलाना पर आरोप है कि वह पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता भी है। इसके बावजूद उसने नाई की थड़ी स्थित मदरसे में पढ़ने वाली 18 साल की छात्रा का कथित तौर पर ब्रेन वॉश किया और उससे दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, मौलाना पर मदरसे में पढ़ने आने वाली दूसरी लड़कियों को भी अपने प्रभाव में लेने और उनका ब्रेन वॉश करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की जांच होनी बाकी है।

मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके का है। पुलिस ने मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। शनिवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा (जेसी) में भेजने के आदेश दिए गए। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और मौलाना की पिटाई शुरू कर दी।

मदरसे में पढ़ने आती थी 18 साल की लड़की SHO रघुवीर सिंह ने बताया कि नाई की थड़ी पर स्थित मदरसे में आसपास के इलाकों की बच्चियां पढ़ने आती हैं। आरोप है कि मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना छात्राओं को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। इसी दौरान मदरसे में पढ़ने आने वाली 18 साल की एक युवती उसके संपर्क में आई।

पुलिस के अनुसार, युवती के परिजनों का आरोप है कि मौलाना ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। परिवार के लोगों ने युवती को समझाने की काफी कोशिश की। उसे बताया कि मौलाना पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। इसके बावजूद युवती उससे निकाह करने की जिद पर अड़ी रही।

परिजनों की मर्जी के बिना कर लिया निकाह परिजनों के विरोध और समझाइश के बावजूद युवती ने पिछले दिनों मौलाना से निकाह कर लिया। बताया जा रहा है कि इस निकाह में परिवार की सहमति नहीं थी। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जयसिंहपुरा खोर थाने पहुंचकर शिकायत दी। इसके बाद मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया।

शनिवार को स्थानीय लोग भी मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मदरसे में पढ़ाने वाले व्यक्ति पर ही छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर शादी करने के आरोप हैं।

कोर्ट से बाहर निकलते ही बरसने लगे लात-घूंसे विरोध बढ़ता देख पुलिस ने मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शनिवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से जेसी के आदेश मिलने के बाद जैसे ही मौलाना बाहर निकला, वहां मौजूद गुस्साए लोगों ने उसे घेर लिया।

इसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही मौलाना पर लात-घूंसे बरसने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर लोगों को हटाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद मौलाना को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला गया।