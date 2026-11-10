जयपुर कोर्ट में मौलाना की हुई जमकर धुनाई; पुलिस के सामने बरसे लात-घूंसे
परिजनों के विरोध और समझाइश के बावजूद युवती ने पिछले दिनों मौलाना से निकाह कर लिया। बताया जा रहा है कि इस निकाह में परिवार की सहमति नहीं थी।
जयपुर में एक मौलाना को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि मामला थाने से होता हुआ कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते ही गुस्साए लोगों ने मौलाना को घेर लिया और लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मौलाना को बचाने में उनके भी पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी उसे लोगों के चंगुल से निकालकर बाहर ले जा सके।
मौलाना पर आरोप है कि वह पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता भी है। इसके बावजूद उसने नाई की थड़ी स्थित मदरसे में पढ़ने वाली 18 साल की छात्रा का कथित तौर पर ब्रेन वॉश किया और उससे दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, मौलाना पर मदरसे में पढ़ने आने वाली दूसरी लड़कियों को भी अपने प्रभाव में लेने और उनका ब्रेन वॉश करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की जांच होनी बाकी है।
मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके का है। पुलिस ने मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। शनिवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा (जेसी) में भेजने के आदेश दिए गए। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और मौलाना की पिटाई शुरू कर दी।
मदरसे में पढ़ने आती थी 18 साल की लड़की
SHO रघुवीर सिंह ने बताया कि नाई की थड़ी पर स्थित मदरसे में आसपास के इलाकों की बच्चियां पढ़ने आती हैं। आरोप है कि मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना छात्राओं को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता था। इसी दौरान मदरसे में पढ़ने आने वाली 18 साल की एक युवती उसके संपर्क में आई।
पुलिस के अनुसार, युवती के परिजनों का आरोप है कि मौलाना ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। परिवार के लोगों ने युवती को समझाने की काफी कोशिश की। उसे बताया कि मौलाना पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। इसके बावजूद युवती उससे निकाह करने की जिद पर अड़ी रही।
परिजनों की मर्जी के बिना कर लिया निकाह
परिजनों के विरोध और समझाइश के बावजूद युवती ने पिछले दिनों मौलाना से निकाह कर लिया। बताया जा रहा है कि इस निकाह में परिवार की सहमति नहीं थी। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जयसिंहपुरा खोर थाने पहुंचकर शिकायत दी। इसके बाद मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया।
शनिवार को स्थानीय लोग भी मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंच गए। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मदरसे में पढ़ाने वाले व्यक्ति पर ही छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर शादी करने के आरोप हैं।
कोर्ट से बाहर निकलते ही बरसने लगे लात-घूंसे
विरोध बढ़ता देख पुलिस ने मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शनिवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से जेसी के आदेश मिलने के बाद जैसे ही मौलाना बाहर निकला, वहां मौजूद गुस्साए लोगों ने उसे घेर लिया।
इसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही मौलाना पर लात-घूंसे बरसने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर लोगों को हटाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद मौलाना को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला गया।
SHO रघुवीर सिंह के मुताबिक, मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में छात्रा के परिजनों की शिकायत और मौलाना पर लगाए गए अन्य आरोपों को लेकर पुलिस की कार्रवाई अहम होगी। फिलहाल कोर्ट परिसर में हुई मारपीट ने मामले को और तूल दे दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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