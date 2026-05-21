जयपुर में NEET पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बीजेपी मुख्यालय कूच के दौरान हाई-वोल्टेज ड्रामा

नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Govind Singh Dotasra के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच करते हुए सड़क पर उतरे।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Govind Singh Dotasra के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर कूच करते हुए सड़क पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का-मुक्की और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।

कांग्रेस मुख्यालय से निकला मार्च, रास्ते में रोका गया कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ। कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक मार्ग से बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन तेज हो गया और कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करने लगे।

कंधों पर दिखे डोटासरा, बैरिकेड्स पर चढ़े विधायक प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे दृश्य सामने आए जिन्होंने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपने कंधों पर उठा लिया, जहां से वे लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस विधायक Manish Yadav भी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकते हुए नीचे उतारा। प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी भागीदारी रही और कई स्थानों पर बैरिकेड हटाने की कोशिशें की गईं।

वाटर कैनन के बीच डोटासरा का केंद्र सरकार पर हमला वाटर कैनन के इस्तेमाल के बीच डोटासरा ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कर रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

‘लगातार विवादों से छात्रों का भरोसा प्रभावित’ डोटासरा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं और इससे छात्रों व अभिभावकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य इस परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

एनटीए पर उठाए सवाल, न्यायिक निगरानी की मांग उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था National Testing Agency (एनटीए) पर भी सवाल उठाए और कहा कि युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं। कांग्रेस ने मांग की कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और उसकी निगरानी न्यायिक स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

‘22 लाख छात्रों के भविष्य’ को लेकर कांग्रेस का दावा कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि देशभर में लाखों छात्र इस मामले से प्रभावित हुए हैं और परीक्षा प्रणाली को लेकर बढ़ती चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई।

सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट, हालात बाद में सामान्य दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए।