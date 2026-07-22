जयपुर में BJP कार्यालय घेरने निकली कांग्रेस पर वाटर कैनन चलाई, डोटासरा से पुलिस की धक्का-मुक्की
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर उनकी पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हो गई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए जयपुर में पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने संभाला।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शन के कारण एमआई रोड और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।
कांग्रेस मुख्यालय से निकला पैदल मार्च
बुधवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया। रैली जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्टल सर्किल और पुलिस कमिश्नरेट के पास पहुंची, वहां पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की, जिससे प्रदर्शनकारी पीछे हट गए।
डोटासरा और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर उनकी पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हो गई। मौके पर मौजूद अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया। बाद में पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वहीं विरोध दर्ज कराया और फिर कार्यकर्ता वापस लौटने लगे।
प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता बेहोश
वाटर कैनन चलने और धक्का-मुक्की के दौरान एक महिला कार्यकर्ता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसे संभाला। कुछ देर बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए वहां से हटाया गया। घटना के बाद प्रदर्शन स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला
प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “बीजेपी वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। ये गोली चलाना जानते हैं, आंदोलनों का दमन करना जानते हैं। शासन और सुशासन इनके बस की बात नहीं है।”
उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ न्याय होने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। डोटासरा ने कहा कि “धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम और युवाओं के साथ न्याय तथा इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं।”
भाजपा के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना
डोटासरा ने भाजपा के हालिया प्रदर्शन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह केवल “मैच फिक्सिंग” थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदर्शन में केवल औपचारिकता निभाई गई और हल्की पानी की फुहारों के बाद प्रदर्शनकारी हंसते हुए और मिठाई खाकर वापस लौट गए।
दूसरे दिन भी सड़क पर कांग्रेस
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार दूसरे दिन जयपुर की सड़कों पर उतरी। पार्टी का आरोप है कि युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी, हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए कमिश्नरेट के सामने ही मार्च रोक दिया।
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस की ओर से पूरे घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया, जिससे किसी बड़ी अप्रिय घटना की नौबत नहीं आई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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