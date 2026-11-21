दरअसल, जयपुर जिला परिषद और 22 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों ने जिले का सियासी गणित बदल दिया है। कांग्रेस ने जिला परिषद में बहुमत हासिल करने के साथ 22 में से 14 पंचायत समितियों में भी बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर ली है।

जिला परिषद में बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस के सामने जिला प्रमुख चुनने की चुनौती है। पार्टी इस बार जिला प्रमुख के लिए नए और युवा चेहरे पर दांव लगाने के मूड में नजर आ रही है।

जयपुर की सियासत में पंचायत चुनाव के नतीजों ने ऐसा उलटफेर किया है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में भी सुनाई दे सकती है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त देकर अपना दबदबा साबित किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयपुर जिला परिषद की कमान किसके हाथों में होगी? कांग्रेस इस बार जिला प्रमुख की कुर्सी पर किसी पुराने और चर्चित चेहरे के बजाय नए और युवा चेहरे को मौका देने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि, अंतिम फैसला जयपुर ग्रामीण के विधायकों और पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद ही होगा।

दरअसल, जयपुर जिला परिषद और 22 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों ने जिले का सियासी गणित बदल दिया है। कांग्रेस ने जिला परिषद में बहुमत हासिल करने के साथ 22 में से 14 पंचायत समितियों में भी बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर ली है। चुनाव में कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले जिला परिषद में 1.14 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। वहीं, सभी 22 पंचायत समितियों के कुल वोटों का हिसाब देखें तो कांग्रेस की बढ़त 1.05 लाख वोट की रही है। यही आंकड़े कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सियासी भरोसा बनकर उभरे हैं।

जिला प्रमुख की कुर्सी पर किसका लगेगा दांव? जिला परिषद में बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस के सामने जिला प्रमुख चुनने की चुनौती है। पार्टी इस बार जिला प्रमुख के लिए नए और युवा चेहरे पर दांव लगाने के मूड में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसा चेहरा सामने लाना चाहती है, जो संगठन के साथ ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में भी मजबूत पकड़ रखता हो।

उम्मीदवार के चयन में जयपुर ग्रामीण के विधायकों की राय अहम रहेगी। इसके अलावा जिले के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। पार्टी के सामने ऐसा नाम चुनने की चुनौती है, जो सभी गुटों को साथ लेकर चल सके। ऐसे में जिला प्रमुख के नाम पर अंतिम मुहर लगने तक राजनीतिक चर्चाएं तेज रहने वाली हैं।

कांग्रेस को 42.81 फीसदी वोट, भाजपा 34.84 पर सिमटी जयपुर की 22 पंचायत समितियों के वोटों का गणित कांग्रेस की जीत की पूरी कहानी बयां कर रहा है। कांग्रेस को कुल 5.67 लाख वोट मिले, जबकि भाजपा 4.61 लाख वोटों पर सिमट गई। दोनों पार्टियों के बीच करीब 1.05 लाख वोटों का अंतर रहा।

| पार्टी | वोट प्रतिशत | कुल वोट | | -------- | ----------- | -------- |

| कांग्रेस | 42.81% | 5.67 लाख |

| भाजपा | 34.84% | 4.61 लाख |

| आरएलपी | 14.09% | 1.86 लाख |

कांग्रेस को भाजपा से 7.97 प्रतिशत ज्यादा वोट मिले। वहीं, आरएलपी ने भी अपने प्रदर्शन से दोनों प्रमुख दलों का सियासी समीकरण प्रभावित किया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 14.09 प्रतिशत वोट हासिल किए। यह प्रदर्शन इसलिए भी अहम है, क्योंकि आरएलपी जयपुर जिले की राजनीति में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत करने का संकेत दे रही है।

आरएलपी ने भी दिखाया दम, एक पंचायत समिति में बनाएगी बोर्ड इन चुनावों में आरएलपी ने सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि एक पंचायत समिति में बोर्ड बनाने में भी सफलता हासिल की। पार्टी को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों में 14 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं। करीब 1.86 लाख मतदाताओं का समर्थन हासिल करना बताता है कि जयपुर के ग्रामीण इलाकों में आरएलपी का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस नतीजे ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के सामने तीसरे राजनीतिक विकल्प की चुनौती भी खड़ी कर दी है। आने वाले चुनावों में यह वोट बैंक किस तरफ जाएगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।

चार पंचायत समितियों में फंसा पेंच, अब जोड़तोड़ की बारी कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता साफ दिख रहा है, लेकिन पंचायत समितियों की राजनीति में अभी कुछ पेंच बाकी हैं। चार पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में यहां प्रधान बनाने के लिए जोड़तोड़ और राजनीतिक समीकरणों का सहारा लेना पड़ सकता है।

सबसे बड़ी चुनौती दलबदल रोकने की होगी। पंचायत चुनावों में दल-बदल कानून लागू नहीं होता। ऐसे में ऐन वक्त पर वार्ड सदस्यों के पाला बदलने की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस को अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने के साथ विरोधी खेमे की रणनीति पर भी नजर रखनी होगी।

हालांकि, जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस और भाजपा के बीच वोटों का बड़ा अंतर पार्टी के लिए राहत की बात है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में वार्ड सदस्यों को तोड़कर समीकरण बदलना आसान नहीं होगा।