जयपुर के क्लब में गुंडागर्दी,डांस के पीछे विवाद,बाउंसर्स ने MBBS स्टूडेंट्स पर बरसाए डंडे और रॉड; 10 छात्र घायल

Dec 26, 2025 06:08 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी के पॉश इलाके मालवीय नगर में स्थित 'जोकर क्लब' गुरुवार देर रात जंग का अखाड़ा बन गया। एक बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी ने इतना तूल पकड़ा कि क्लब के बाउंसरों और स्टाफ ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में 10 MBBS छात्र घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने क्लब मालिक और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार (25 दिसंबर) देर रात की है। कालवाड़ के गोविंदपुरा निवासी हरेंद्र कुमार गढ़वाल ने जवाहर सर्किल थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, MBBS फाइनल ईयर के छात्र ईशान अरोड़ा का जन्मदिन मनाने के लिए उनके दोस्तों का एक ग्रुप मालवीय नगर सेक्टर-9 स्थित 'जोकर क्लब' पहुँचा था।

रात करीब 11:15 बजे छात्र डीजे फ्लोर पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों से धक्का लगने को लेकर छात्रों की कहासुनी हो गई। चश्मदीदों का आरोप है कि क्लब के बाउंसरों ने मामले को सुलझाने के बजाय छात्रों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जब भावी डॉक्टरों ने इस दुर्व्यवहार का विरोध किया, तो विवाद मारपीट में बदल गया।

विवाद बढ़ने पर क्लब का स्टाफ और बाउंसर उग्र हो गए। आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से डंडे और लोहे की रॉड निकालकर छात्रों के ग्रुप पर हमला बोल दिया। क्लब के भीतर अचानक हुई इस पत्थरबाजी और मारपीट से वहां अफरा-तफरी मच गई। बाउंसरों ने छात्रों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।

इस हमले में आशीष चौधरी, युवराज, दयानंद, ईशान, सुरेश, रजत और अमित समेत कुल 10 छात्र लहूलुहान हो गए। क्लब के भीतर मौजूद अन्य गेस्ट भी इस मंजर को देखकर सहम गए और अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे।

हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छात्र आशीष चौधरी के सिर में लोहे की रॉड लगने से गहरी चोट आई है। उसे गंभीर हालत में सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं, एक अन्य छात्र के पैर में गंभीर फ्रैक्चर होने के कारण निजी अस्पताल में उसके घुटने का ऑपरेशन किया गया है। शेष आठ छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

मामले की सूचना मिलते ही जवाहर सर्किल थाना पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। एएसआई (ASI) रामराज ने बताया कि क्लब मालिक और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस क्लब में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

