जयपुर में घने बादल, रिमझिम बारिश से बदला मौसम; होली पर होगी तेज गर्मी

राजस्थान की राजधानी जयपुर में पांच दिन बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सोमवार सुबह से शहर और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश दर्ज की गई। हल्की ठंडी हवा चलने से सुबह के समय सर्दी का अहसास भी हुआ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में पांच दिन बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सोमवार सुबह से शहर और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश दर्ज की गई। हल्की ठंडी हवा चलने से सुबह के समय सर्दी का अहसास भी हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह बदलाव अस्थायी है और मार्च के पहले सप्ताह में होली के आसपास तेज गर्मी लौट सकती है। अनुमान है कि कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच सकता है।

सुबह से बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश सुबह करीब 7 बजे से जयपुर के मालवीय नगर, सीकर रोड और अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले के चौमूं क्षेत्र में करीब 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवा ने मौसम को सुहावना बना दिया। पांच दिन पहले भी जयपुर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आई थी।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जयपुर के साथ कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बादलों का असर बना हुआ है। इन क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और हल्की ठंडक महसूस होने की संभावना जताई गई है।

पिछले 24 घंटे में तेज धूप, 33 डिग्री तक पहुंचा तापमान हालांकि रविवार को अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में दोपहर बाद हल्के बादल छाने से धूप की तीव्रता कुछ कम रही।

राज्य में रविवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। तापमान में यह बढ़ोतरी सामान्य से ऊपर दर्ज की गई, जो समय से पहले गर्मी के संकेत दे रही है।

कई शहरों में सामान्य से ऊपर पारा मौसम आंकड़ों के अनुसार गंगानगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री, पिलानी में 5.8 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री ऊपर रहा। फलोदी, चूरू और सीकर में 3.4 डिग्री, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 2.8 डिग्री, जबकि जयपुर में 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। अन्य शहरों में भी 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी गई।

मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ अपेक्षाकृत कमजोर रहे हैं और बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं। यही कारण है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

होली पर तेज गर्मी की आशंका मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 23 और 24 फरवरी को दिन में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके बाद धूप तेज होगी और तापमान में और इजाफा हो सकता है।

अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में होली के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। खासतौर पर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में दोपहर के समय गर्मी अधिक महसूस होगी।

फिलहाल राहत, आगे बढ़ेगी तपिश फिलहाल जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादल और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। आने वाले दिनों में साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।