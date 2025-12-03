जयपुर कलेक्ट्रेट में बम की धमकी से हड़कंप, एटीएस व बम डिस्पोजल टीम ने की तलाशी

संक्षेप: बुधवार सुबह जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक हड़कंप मच गया, जब अधिकारियों को ई-मेल के जरिए बम होने की सूचना मिली।

बुधवार सुबह जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक हड़कंप मच गया, जब अधिकारियों को ई-मेल के जरिए बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एटीएस, बम डिस्पोजल टीम, सिविल डिफेंस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना के तुरंत बाद कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया और आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षा के लिए सीमित कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हर विभाग, कार्यालय और संभावित संदिग्ध स्थानों की जांच की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

तलाशी अभियान में विशेष रूप से बम निरोधक कुत्तों (स्निफर डॉग्स) और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया गया। बम डिस्पोजल टीम ने हर कमरे, फाइलिंग रूम और पार्किंग क्षेत्र की बारीकी से जांच की। इसके अलावा, परिसर में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान और सुरक्षा जांच भी की गई।

सुरक्षा जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ई-मेल के माध्यम से मिली यह बम धमकी पूरी तरह से फर्जी थी। एटीएस और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की फर्जी धमकियों से न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि आम जनता में डर और असुरक्षा की भावना भी फैलती है।

यह पहला मामला नहीं है जब जयपुर में इस तरह की धमकियां मिली हों। पिछले कुछ वर्षों में शहर के कई सरकारी और निजी संस्थानों को ई-मेल या फोन के माध्यम से बम होने की सूचना मिली थी, जो बाद में फर्जी साबित हुईं। सुरक्षा एजेंसियां इन घटनाओं को गंभीरता से लेती हैं और हर बार त्वरित कार्रवाई करती हैं।

पुलिस और एटीएस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह की कोई भी संदिग्ध सूचना मिलती है तो तुरंत स्थानीय पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। उन्होंने कहा कि फर्जी कॉल या ई-मेल भेजना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाती है।

इस घटना के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सभी कामकाज सामान्य होने से पहले कुछ घंटों तक रुक गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।