राजस्थान पुलिस ने 4 महीने समझाइश की फिर भी चौमूं में पत्थरबाजी; जानिए 40 साल पुराने मामले में इतना बवाल क्यों?

संक्षेप: राजधानी के नजदीक चौमूं कस्बे में गुरुवार रात को हुआ उपद्रव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह 40 साल पुराने एक विवाद और प्रशासन के साथ हुई 'वादाखिलाफी' का नतीजा था। कलंदरी मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

राजधानी के नजदीक चौमूं कस्बे में गुरुवार रात को हुआ उपद्रव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह 40 साल पुराने एक विवाद और प्रशासन के साथ हुई 'वादाखिलाफी' का नतीजा था। कलंदरी मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाने के दौरान हुई इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को दबोच लिया है और पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चौमूं बस स्टैंड स्थित चौराहे पर स्थित कलंदरी मस्जिद के बाहर करीब 100 फीट के दायरे में लंबे समय से अतिक्रमण था। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का आरोप है कि इस अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़क, जो 100 फीट चौड़ी होनी चाहिए थी, वह मस्जिद के पास सिमटकर मात्र 80 फीट रह जाती थी। इसके कारण आए दिन चौराहे पर जाम लगा रहता था।

स्थानीय निवासी मुकेश सैनी के अनुसार, इस विवाद को सुलझाने के लिए मस्जिद से 200 मीटर दूर एक अन्य धार्मिक स्थल के लिए जमीन भी दी गई थी और वहां कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन पुरानी जगह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मामला 1981 से कोर्ट में यथास्थिति (Status Quo) के स्टे के अधीन था।

अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पिछले 3-4 महीनों से मस्जिद कमेटी के साथ बातचीत कर रही थी। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे सीआई प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में सर्व मुस्लिम समाज और कमेटी के बीच सहमति बनी। कमेटी के सदस्य मोहम्मद इशाद ने खुद मीडिया को बताया था कि वे सड़क से पत्थर हटाकर रास्ता खोलने को राजी हैं।

शाम 6 बजे तक पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया और एक ट्रॉली पत्थर सड़क से हटाकर मस्जिद की दीवार के पास रख दिए गए। रास्ता पूरी तरह साफ हो गया और पुलिस की टीम वहां से हट गई। लेकिन, असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ।

जैसे ही शाम 7 बजे पुलिस मौके से रवाना हुई, कुछ लोगों ने वहां लोहे के गाटर (रेलिंग) लगाकर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। देखते ही देखते 25 फीट लंबी रेलिंग खड़ी कर दी गई। इसकी सूचना जब हिंदूवादी संगठनों और पुलिस को मिली, तो एसीपी ऊषा यादव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचीं।

रात 8 बजे से 2 बजे तक (लगभग 6 घंटे) प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि वे अवैध रेलिंग हटा लें, लेकिन भीड़ अड़ गई। समझौता टूटने और पक्का निर्माण न रुकते देख प्रशासन ने रात 3 बजे जेसीबी बुलाकर रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की।

जेसीबी चलते ही छतों और गलियों से पुलिस पर अचानक भारी पथराव शुरू हो गया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

सूचना मिलते ही जयपुर से एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार और स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश भारी जाब्ते के साथ चौमूं पहुंचे। रात करीब 4:30 बजे पुलिस ने 'सर्च ऑपरेशन' शुरू किया और उपद्रवियों के घरों में दबिश देकर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया।