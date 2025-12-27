जयपुर के चौमूं में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका; 110 उपद्रवी हिरासत में

संक्षेप: राजधानी जयपुर के निकटवर्ती चौमूं कस्बे में शुक्रवार को उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब एक धार्मिक स्थल के पास से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

राजधानी जयपुर के निकटवर्ती चौमूं कस्बे में शुक्रवार को उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब एक धार्मिक स्थल के पास से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 110 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं।

घटना चौमूं स्थित कलंदरी मस्जिद के पास की है। पुलिस के अनुसार, यहाँ लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व में बातचीत हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा भी लिया था।

मामला तब बिगड़ा जब कुछ लोगों ने फिर से उसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा लोहे के एंगल लगाकर स्थायी निर्माण करने का प्रयास किया गया। जब इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को मिली, तो टीम इन अवैध ढांचों को हटाने के लिए मौके पर पहुंची।

डीसीपी वेस्ट (जयपुर), हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जब पुलिस दल अवैध रूप से लगाए गए लोहे के एंगल्स और अन्य ढांचों को हटा रहा था, तभी अचानक भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से एक बारगी अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभाला और अतिरिक्त बल बुलाकर उपद्रवियों को खदेड़ा।

मस्जिद के पास अतिक्रमण का पुराना विवाद था। हम जब अवैध निर्माण हटा रहे थे, तब कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" - हनुमान प्रसाद मीणा, डीसीपी वेस्ट

पथराव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 110 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने पथराव शुरू किया और भीड़ को उकसाया।

इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी (RAC) की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस के आला अधिकारी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और स्थानीय प्रबुद्ध लोगों से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में चौमूं में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और बाजार सामान्य रूप से खुले हैं। हालांकि, संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अभी भी सतर्क है। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की नई निर्माण गतिविधि या शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।