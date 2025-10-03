jaipur child eyes removed organ mafia case sms hospital rajasthan police investigation मानव अंग माफिया का खेल? बिना इजाज़त निकाली बच्चे की आंखें, जयपुर पुलिस जांच में जुटी, Jaipur Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 3 Oct 2025 07:23 PM
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया एक सनसनीखेज मामला मानवता को झकझोर देने वाला है। यह कहानी है करौली जिले के टोडाभीम इलाके के 10 वर्षीय बच्चे समर मीना की, जिसकी मौत सिर पर लोहे की चादर गिरने से हुई। लेकिन परिजनों को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब अंतिम संस्कार के दौरान यह सच सामने आया कि बच्चे की दोनों आंखें उसके शव से निकाल ली गई थीं—वह भी बिना किसी अनुमति के। मामला धीरे-धीरे एक संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें मासूम की आंखों का सौदा करने का आरोप लगाया गया है।

6 अगस्त 2023 को टोडाभीम के राजौर गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान समर मीना अपने दोस्तों के साथ पास में खेल रहा था। अचानक लोहे की भारी चादर उसके सिर पर आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर डॉक्टरों ने जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।

बेटे की मौत से गमगीन पिता किरोड़ी लाल मीना शव को घर वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के ही परिचित मदनमोहन का फोन आया। उसने कहा कि बच्चा अभी जिंदा हो सकता है और जयपुर के बड़े डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। इसी भरोसे के साथ पिता शव लेकर जयपुर पहुंचे। लेकिन यह यात्रा असल में आंखों के सौदे की साजिश का हिस्सा थी, ऐसा आरोप है।

पिता का कहना है कि जब बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, तब यह दर्दनाक सच्चाई सामने आई कि बच्चे की दोनों आंखें नहीं थीं। मदनमोहन ने परिजनों को भ्रमित करने की कोशिश की और कहा कि उसने बच्चे की आंखों का “दान” कर दिया है। लेकिन इस दान की प्रक्रिया में न तो परिवार की अनुमति ली गई थी, न ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। यहीं से संदेह गहराता गया कि कहीं आंखों का अवैध सौदा तो नहीं हुआ।

जब परिजन आरोपी से पुलिस में शिकायत की बात कहते, तो वह उन्हें बरगलाता रहा। कभी कहता कि उसने हाईकोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है और फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो कभी कहता कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। इस तरह उसने करीब एक साल तक परिजनों को टालमटोल में उलझाए रखा।

आखिरकार परिवार को जब शक और गुस्सा हद से पार हो गया, तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल थाने में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करवाई।

ASI सुरजमल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि बच्चे की आंखों का “आई डोनेट सर्टिफिकेट” परिजनों को सौंपा गया था। सवाल ये उठता है कि बिना अभिभावक की अनुमति लिए ऐसा प्रमाणपत्र कैसे बनाया गया? क्या इसमें अस्पताल की किसी इकाई या फिर किसी बड़े नेटवर्क की संलिप्तता है?

इस केस ने राजस्थान में मानव अंगों के अवैध कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंखों को निकालने की प्रक्रिया इतनी आसानी से बिना कानूनी प्रक्रिया के संभव नहीं हो सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें डॉक्टरों, दलालों और शायद अस्पताल प्रशासन तक की संलिप्तता हो सकती है।

पिता किरोड़ी लाल का आरोप है कि मदनमोहन ने पहले ही बच्चे की आंखों का सौदा कर रखा था और इसी वजह से उन्हें जयपुर बुलाने का नाटक किया गया। मामला महज लापरवाही या गलतफहमी का नहीं, बल्कि योजनाबद्ध अपराध का लगता है।

मासूम बेटे को खोने का दुख पहले ही असहनीय था, लेकिन आंखों को निकाल लिए जाने की क्रूरता ने परिवार की पीड़ा को और गहरा कर दिया। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और चाहता है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो।

