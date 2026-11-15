जयपुर में छठ महापर्व की छटा, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी परिवार की खुशहाली
शाम ढलते ही पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी। सिर पर पूजा की टोकरी, उसमें सजे फल, ठेकुआ और पूजन सामग्री लेकर पहुंचे व्रतियों के बीच छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजने लगे।
जयपुर में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की रंगत रविवार को सांगानेर के मदरामपुरा पोल फैक्ट्री क्षेत्र में देखने को मिली। शाम ढलते ही पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी। सिर पर पूजा की टोकरी, उसमें सजे फल, ठेकुआ और पूजन सामग्री लेकर पहुंचे व्रतियों के बीच छठी मैया के पारंपरिक गीत गूंजने लगे। आस्था और भक्ति के इस माहौल में व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
मदरामपुरा पोल फैक्ट्री क्षेत्र में छठ पूजा विकास समिति की ओर से 15 नवंबर को शाम 5 बजे से छठ महापर्व का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, व्रती महिलाएं और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की गई। जैसे-जैसे सूर्य अस्त होने लगा, वैसे-वैसे पूजा की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह भी देखने लायक रहा। व्रतियों ने विधि-विधान से अर्घ्य देकर छठी मैया से परिवार के लिए मंगलकामना की।
छठ पूजा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। महिलाओं के समूहों में गाए जा रहे पारंपरिक छठ गीतों ने पर्व की रौनक बढ़ा दी। पूजा की टोकरी में सजे मौसमी फल, प्रसाद और अन्य सामग्री के साथ व्रतियों ने सूर्य उपासना की परंपरा निभाई। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर उत्साह दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने भी पूजा में भागीदारी निभाई।
आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी संदेश
छठ महापर्व केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सामूहिकता और आपसी भाईचारे का भी प्रतीक है। मदरामपुरा में आयोजित कार्यक्रम में अलग-अलग वर्गों और परिवारों के लोगों की भागीदारी ने इस भावना को भी प्रदर्शित किया। आयोजन में स्थानीय लोगों ने मिलकर सहयोग किया और पर्व को सामूहिक रूप से मनाया।
वार्ड नंबर 58, सांगानेर के अध्यक्ष राजन यादव ने बताया कि छठ महापर्व लोक आस्था का बड़ा पर्व है। यह सूर्य उपासना के साथ परिवार की खुशहाली और समाज में एकता का संदेश भी देता है। उन्होंने आयोजन में शामिल हुए श्रद्धालुओं की भागीदारी को लेकर आभार जताया।
कार्यक्रम में नगर निगम के पूर्व चेयरमैन कमल वाल्मीकि भी मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में उमेश पाण्डे, सिराजुद्दीन, सुरेश यादव, राजू तिवाड़ी, अक्षय यादव और मटुक तिवाड़ी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।
शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने के साथ मदरामपुरा में छठ की परंपरा और लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिली। श्रद्धा, भक्ति और पारिवारिक मंगलकामना के साथ मनाए गए इस पर्व ने क्षेत्र के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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