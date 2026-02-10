जयपुर के चांदपोल क्षेत्र में तनाव के बाद पुलिस तैनात, दरगाह मरम्मत को लेकर सियासी तकरार तेज
जयपुर परकोटा क्षेत्र के चांदपोल गेट के पास निर्माणाधीन दरगाह की मरम्मत को लेकर रविवार को शुरू हुई सियासी तकरार के बाद सोमवार को इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। दरगाह और उसके समीप स्थित श्री परकोटा गणेश मंदिर के आसपास एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है,
पूरा मामला रविवार को उस समय गरमा गया, जब हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य और किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के बीच निर्माण कार्य को लेकर तीखी बहस हो गई। दोनों विधायकों के बीच हुई इस मौखिक नोकझोंक का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चांदपोल गेट के पास स्थित एक पुरानी दरगाह की मरम्मत और छत निर्माण को लेकर विवाद सामने आया था। भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मरम्मत कार्य नियमों के तहत हो रहा है और इसमें कोई अवैधता नहीं है।
रविवार को दोनों नेताओं के मौके पर पहुंचने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों के एकत्र होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। सोमवार सुबह से ही दरगाह, मंदिर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी रही। पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और फिलहाल किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है। किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर संवेदनशीलता को देखते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें और यदि किसी को आपत्ति है तो उसे संबंधित विभाग के समक्ष रखें।
इस बीच नगर निगम और संबंधित विभागों से निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन यह स्पष्ट करने में जुटा है कि मरम्मत कार्य के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने-अपने विधायकों के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ बयान पर सख्त नजर रखी जा रही है।
फिलहाल चांदपोल और आसपास का इलाका शांत है, लेकिन पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
