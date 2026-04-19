जयपुर सेंट्रल जेल में RAC जवान ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में मौत

राजधानी जयपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेंट्रल जेल में तैनात राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया

राजधानी जयपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेंट्रल जेल में तैनात राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे और RAC में शोक की लहर है।

टॉवर नंबर-2 पर ड्यूटी के दौरान उठाया कदम मिली जानकारी के अनुसार, RAC का जवान गिरधारी लाल जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर नंबर-2 पर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही उसने अचानक अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज से जेल परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घायल जवान को संभाला।

गंभीर हालत में SMS अस्पताल ले जाया गया घटना के तुरंत बाद गिरधारी लाल को गंभीर अवस्था में जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, जवान को गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू घटना की सूचना मिलते ही लालकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शुरुआती साक्ष्य जुटाए। हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी पुलिस पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जवान ने यह कदम क्यों उठाया। मामले में मानसिक तनाव, व्यक्तिगत कारण या ड्यूटी से जुड़े किसी दबाव की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस जवान के साथियों और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का खुलासा हो सके।

सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल इस घटना के बाद सेंट्रल जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आमतौर पर जेल के टावरों पर तैनात जवानों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, लेकिन इस तरह की घटना ने सुरक्षा प्रबंधन पर भी चिंता बढ़ा दी है।

डिप्टी एसपी ने क्या कहा वहीं, मामले को लेकर डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि मृतक जवान के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।