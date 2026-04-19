जयपुर सेंट्रल जेल में RAC जवान ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में मौत
राजधानी जयपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेंट्रल जेल में तैनात राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया
राजधानी जयपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सेंट्रल जेल में तैनात राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे और RAC में शोक की लहर है।
टॉवर नंबर-2 पर ड्यूटी के दौरान उठाया कदम
मिली जानकारी के अनुसार, RAC का जवान गिरधारी लाल जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर नंबर-2 पर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही उसने अचानक अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज से जेल परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत घायल जवान को संभाला।
गंभीर हालत में SMS अस्पताल ले जाया गया
घटना के तुरंत बाद गिरधारी लाल को गंभीर अवस्था में जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, जवान को गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं, जिसके चलते उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही लालकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शुरुआती साक्ष्य जुटाए। हालांकि, खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जवान ने यह कदम क्यों उठाया। मामले में मानसिक तनाव, व्यक्तिगत कारण या ड्यूटी से जुड़े किसी दबाव की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस जवान के साथियों और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का खुलासा हो सके।
सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल
इस घटना के बाद सेंट्रल जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आमतौर पर जेल के टावरों पर तैनात जवानों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है, लेकिन इस तरह की घटना ने सुरक्षा प्रबंधन पर भी चिंता बढ़ा दी है।
डिप्टी एसपी ने क्या कहा
वहीं, मामले को लेकर डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि मृतक जवान के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साथ ही जवान की कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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