जयपुर सेंट्रल जेल की खिड़की काटकर 2 कैदी फरार

जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से शनिवार तड़के दो कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। फरार हुए कैदियों की पहचान नवल किशोर महावर और अनस कुमार के रूप में हुई है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 12:52 PM
जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से शनिवार तड़के दो कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। फरार हुए कैदियों की पहचान नवल किशोर महावर और अनस कुमार के रूप में हुई है। दोनों चोरी के मामलों में सजा काट रहे थे।

एसीपी नारायण कुमार के अनुसार दोनों आरोपी जेल में मौजूद रबर के पाइप की मदद से 27 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने हाईटेंशन बिजली लाइन को पार किया और जेल से बाहर निकल गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिजली लाइन में हमेशा करंट रहता है, उसे पार करने के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई।

कैदियों के फरार होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत कैदियों की गिनती करवाई गई और आला अधिकारियों को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि जिस पाइप का इस्तेमाल कैदियों ने किया, वह आम तौर पर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। ऐसे में जेल कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी काम कर रही हैं कि आखिर पाइप कैदियों तक कैसे पहुंचा।

जयपुर सेंट्रल जेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुछ समय पहले इसी जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दो बार धमकी दी गई थी। एक सप्ताह पूर्व भी इस जेल से जुड़े एक मामले ने सुर्खियां बटोरी थीं, जब यहां बंद एक कैदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रील पोस्ट की थी। फिलहाल उस मामले की जांच जारी है।

इस जेल का नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा रहा है। 2023 में जी क्लब फायरिंग मामले में पुलिस लॉरेंस को जयपुर लेकर आई थी और उसे इसी जेल में रखा गया था। इसके बाद उसका एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दावा किया था कि यह इंटरव्यू राजस्थान की जेल में ही रिकॉर्ड हुआ था।

जयपुर सेंट्रल जेल को राज्य की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। यहां हाईटेक सीसीटीवी, गार्ड और बैरियर सिस्टम मौजूद है। इसके बावजूद दो कैदियों का रबर पाइप से दीवार फांदकर फरार होना जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जांच एजेंसियां अब इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं जेल के अंदरूनी सिस्टम में कोई बड़ी चूक या साजिश तो नहीं है।

घटना के बाद जेल प्रशासन ने फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई है। पुलिस टीमों को कैदियों के संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। वहीं जेलकर्मियों से भी गहन पूछताछ चल रही है।

