जयपुर में कार के अंदर मिली डॉक्टर की लाश; मुंह से झाग निकलता देख लोगों ने तोड़ा शीशा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डॉक्टर के मुंह के आसपास झाग और कुछ तरल पदार्थ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों ने तुरंत आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार अंदर से लॉक थी
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने चिकित्सा जगत के साथ-साथ पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सवाई मान सिंह (एसएमएस) मेडिकल कॉलेज के 37 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा अपनी कार के अंदर मृत अवस्था में मिले।
सुबह से एक ही जगह खड़ी कार पर लोगों को हुआ शक
घटना जयपुर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित फ्रंटियर कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार डॉ. संदीप कुमार शर्मा सोमवार सुबह अपनी कार से यहां पहुंचे थे। इसके बाद उनकी कार एक मकान के बाहर खड़ी रही। सुबह से लेकर दोपहर तक जब वाहन अपनी जगह से नहीं हटा और अंदर बैठे व्यक्ति की कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने पास जाकर कार के शीशे से अंदर देखा तो चालक सीट पर डॉक्टर अचेत अवस्था में पड़े मिले।
मुंह के पास झाग देखकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डॉक्टर के मुंह के आसपास झाग और कुछ तरल पदार्थ दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर लोगों ने तुरंत आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार अंदर से लॉक थी, इसलिए पुलिस ने सामने की खिड़की का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला और डॉक्टर को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा को अस्पताल पहुंचाने के बाद चिकित्सकों ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सकों और कर्मचारियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। एक युवा डॉक्टर की अचानक हुई मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया।
झुंझुनूं के उदयपुरवाटी के रहने वाले थे संदीप
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 37 वर्षीय संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वह झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी के निवासी थे और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डर्मेटोलॉजी विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। परिवार और परिचितों के लिए उनकी असमय मौत गहरे सदमे की खबर बनकर सामने आई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी मौत की वजह
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से मिले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने मौत के कारण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि डॉक्टर की मौत किन परिस्थितियों में हुई।
हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक मौत के कारणों को लेकर किसी भी तरह की अटकलें न लगाएं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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