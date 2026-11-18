पुलिस के अनुसार, वारदात 5 नवंबर की रात करीब 11:45 बजे की है। मयंक अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे कैफे की एक महिला कर्मचारी से जुड़ा विवाद था। मयंक के भतीजे हर्षवर्धन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाहरुख कैफे में आता था

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बदमाशों के हमले का शिकार हुए बेकरी और कैफे संचालक मयंक गोपलिया की जिंदगी आखिरकार मौत से हार गई। 5 नवंबर की रात लोहे की रॉड से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल मयंक ने सोमवार देर रात अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कभी आईटी की दुनिया में करियर बनाने का सपना देखने वाले मयंक ने बेकिंग और कैफे कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी मौत की खबर से परिवार और परिचितों में शोक की लहर है। मंगलवार दोपहर अलवर के राजगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

घर लौटते समय रास्ते में घेरकर किया था हमला पुलिस के अनुसार, वारदात 5 नवंबर की रात करीब 11:45 बजे की है। मयंक अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहली ही चोट सिर पर लगने से मयंक सड़क पर गिर पड़े, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने जमीन पर पड़े मयंक पर कम से कम छह बार और वार किए। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

हमले में शाहरुख और मोहम्मद रशीद उर्फ अल्तमाश की पहचान हुई। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में दो अन्य लोग भी कुछ दूरी पर दोपहिया वाहनों के साथ इंतजार करते दिखाई दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर इन वाहनों की तरफ भागे और अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए। बाद में स्थानीय लोगों ने मयंक को सड़क पर घायल हालत में देखा और अस्पताल पहुंचाया। उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कैफे में आने-जाने को लेकर हुआ था विवाद पुलिस जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे कैफे की एक महिला कर्मचारी से जुड़ा विवाद था। मयंक के भतीजे हर्षवर्धन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाहरुख कैफे में आता था और वहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से बातचीत करता था। इस बात को लेकर मयंक ने उसे कैफे में आने से मना किया था।

वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत के मुताबिक, मयंक ने शाहरुख से कहा था कि वह कैफे में आने के बजाय अपना विवाद बाहर सुलझाए। भतीजे के अनुसार, 29 या 30 अक्टूबर को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर शाहरुख ने मयंक को जान से मारने और सबक सिखाने की धमकी भी दी थी।

तीन आरोपी गिरफ्तार, हत्या की धाराएं जुड़ने की संभावना मामले में जयपुर पुलिस अब तक शाहरुख, मोहम्मद रशीद उर्फ अल्तमाश और अकमान को गिरफ्तार कर चुकी है। शुरुआती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के प्रयास, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और साझा मंशा से अपराध करने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज किया था। मयंक की मौत के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

IT से सेलिब्रिटी बेकर तक का सफर, सोशल मीडिया पर भी थे सक्रिय मयंक गोपलिया सिर्फ एक कैफे संचालक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शौक और मेहनत के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। वह 'ओवन द बेकरी एंड कैफे' के संचालक थे। उनके इस कारोबार की शाखाएं जयपुर और अहमदाबाद में थीं।

सोशल मीडिया पर मयंक काफी सक्रिय रहते थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह अपने कारोबारी सफर, बेकिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े अनुभव साझा करते नजर आते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने अपने सफर को 'आईटी स्कॉलर से सेलिब्रिटी बेकर' बनने तक का सफर बताया था। उनके वीडियो में पॉडकास्ट के दौरान अपनी सफलता की कहानी सुनाने से लेकर कैफे में मेहमानों का स्वागत करने तक के पल दिखाई देते हैं। उन्हें कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिले थे।

विडंबना यह रही कि 5 नवंबर को ही मयंक ने दिवाली से पहले दोस्तों और परिवार के साथ एक कार्यक्रम की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। यही उनकी आखिरी पोस्ट साबित हुई।