IT की नौकरी छोड़ मयंक ने बनाया बेकरी का ब्रांड, जयपुर में बदमाशों ने रॉड से पीटकर कर दी हत्या
पुलिस के अनुसार, वारदात 5 नवंबर की रात करीब 11:45 बजे की है। मयंक अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में बदमाशों के हमले का शिकार हुए बेकरी और कैफे संचालक मयंक गोपलिया की जिंदगी आखिरकार मौत से हार गई। 5 नवंबर की रात लोहे की रॉड से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल मयंक ने सोमवार देर रात अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कभी आईटी की दुनिया में करियर बनाने का सपना देखने वाले मयंक ने बेकिंग और कैफे कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी मौत की खबर से परिवार और परिचितों में शोक की लहर है। मंगलवार दोपहर अलवर के राजगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
घर लौटते समय रास्ते में घेरकर किया था हमला
पुलिस के अनुसार, वारदात 5 नवंबर की रात करीब 11:45 बजे की है। मयंक अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए दो युवकों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहली ही चोट सिर पर लगने से मयंक सड़क पर गिर पड़े, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने जमीन पर पड़े मयंक पर कम से कम छह बार और वार किए। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
हमले में शाहरुख और मोहम्मद रशीद उर्फ अल्तमाश की पहचान हुई। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में दो अन्य लोग भी कुछ दूरी पर दोपहिया वाहनों के साथ इंतजार करते दिखाई दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर इन वाहनों की तरफ भागे और अपने साथियों के साथ वहां से निकल गए। बाद में स्थानीय लोगों ने मयंक को सड़क पर घायल हालत में देखा और अस्पताल पहुंचाया। उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कैफे में आने-जाने को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे कैफे की एक महिला कर्मचारी से जुड़ा विवाद था। मयंक के भतीजे हर्षवर्धन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाहरुख कैफे में आता था और वहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से बातचीत करता था। इस बात को लेकर मयंक ने उसे कैफे में आने से मना किया था।
वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत के मुताबिक, मयंक ने शाहरुख से कहा था कि वह कैफे में आने के बजाय अपना विवाद बाहर सुलझाए। भतीजे के अनुसार, 29 या 30 अक्टूबर को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर शाहरुख ने मयंक को जान से मारने और सबक सिखाने की धमकी भी दी थी।
तीन आरोपी गिरफ्तार, हत्या की धाराएं जुड़ने की संभावना
मामले में जयपुर पुलिस अब तक शाहरुख, मोहम्मद रशीद उर्फ अल्तमाश और अकमान को गिरफ्तार कर चुकी है। शुरुआती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के प्रयास, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और साझा मंशा से अपराध करने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मामला दर्ज किया था। मयंक की मौत के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
IT से सेलिब्रिटी बेकर तक का सफर, सोशल मीडिया पर भी थे सक्रिय
मयंक गोपलिया सिर्फ एक कैफे संचालक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शौक और मेहनत के दम पर एक अलग पहचान बनाई थी। वह 'ओवन द बेकरी एंड कैफे' के संचालक थे। उनके इस कारोबार की शाखाएं जयपुर और अहमदाबाद में थीं।
सोशल मीडिया पर मयंक काफी सक्रिय रहते थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह अपने कारोबारी सफर, बेकिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े अनुभव साझा करते नजर आते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने अपने सफर को 'आईटी स्कॉलर से सेलिब्रिटी बेकर' बनने तक का सफर बताया था। उनके वीडियो में पॉडकास्ट के दौरान अपनी सफलता की कहानी सुनाने से लेकर कैफे में मेहमानों का स्वागत करने तक के पल दिखाई देते हैं। उन्हें कुकिंग और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिले थे।
विडंबना यह रही कि 5 नवंबर को ही मयंक ने दिवाली से पहले दोस्तों और परिवार के साथ एक कार्यक्रम की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। यही उनकी आखिरी पोस्ट साबित हुई।
नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
मयंक की मौत पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दुख जताया। उन्होंने इसे बेहद पीड़ादायक घटना बताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि अपराधियों के बढ़ते हौसले कानून व्यवस्था के सामने खुली चुनौती हैं। राजधानी में हत्या, चोरी, लूट और अवैध वसूली की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।