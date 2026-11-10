जयपुर में कैफे मालिक पर जानलेवा हमला; रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने सिर पर बरसाए डंडे

इस हमले के पीछे कैफे में काम करने वाली एक युवती के दोस्त से विवाद की बात सामने आई है। युवती का दोस्त अक्सर कैफे में आता था।

जयपुर में एक कैफे मालिक को रास्ते से हटाने के लिए बदमाशों ने ऐसी साजिश रची कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। कैफे बंद करके घर लौट रहे मालिक का हमलावर पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह गली में पहुंचा, पीछे से बदमाशों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर पर डंडे से कई वार किए। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। जमीन पर पड़े शख्स को भी बेरहमी से पीटते रहे। जब उन्हें लगा कि उसकी मौत हो गई है तो मौके से फरार हो गए।

इस हमले के पीछे कैफे में काम करने वाली एक युवती के दोस्त से विवाद की बात सामने आई है। युवती का दोस्त अक्सर कैफे में आता था। कैफे मालिक ने उसके बार-बार आने पर आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि युवक ने कैफे मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब पुलिस इसी एंगल से हमलावरों की तलाश कर रही है। वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की बेरहमी दिखाई दे रही है।

मामला जयपुर के वैशाली नगर इलाके का है। यहां 5 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे मयंक गोपालिया (34) पर जानलेवा हमला किया गया। मयंक वैशाली नगर में रहते हैं और वैशाली मार्ग पर ओवन द बेकरी कैफे (Oven The Bakery Cafe) चलाते हैं।

कैफे बंद कर घर लौट रहे थे, रास्ते में घात लगाकर बैठे थे बदमाश वैशाली नगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह शेखावत के मुताबिक, 5 नवंबर की रात मयंक रोजाना की तरह कैफे बंद करके घर लौट रहे थे। वह पैदल ही घर जा रहे थे। इसी दौरान गली में एक मोड़ के पास पहले से कुछ बदमाश बाइक और स्कूटर लेकर खड़े थे। जैसे ही मयंक वहां पहुंचे, पीछे से हमलावरों ने उन्हें घेर लिया।

बदमाशों ने बिना कोई मौका दिए लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया। सिर पर डंडे से वार होते ही मयंक जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी हमलावर रुके नहीं। उन्होंने जमीन पर पड़े मयंक को लगातार पीटा। हमलावरों को लगा कि मयंक की मौत हो चुकी है। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ बाइक और स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए।

खून से लथपथ पड़े थे, सिर का करना पड़ा ऑपरेशन वारदात के बाद सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर खून से लथपथ मयंक पर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों को उनके सिर का ऑपरेशन करना पड़ा।

सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। हालांकि, मयंक बेहोश थे और बयान देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने उनके परिजनों और कैफे में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी जुटाई।

युवती के दोस्त के बार-बार कैफे आने पर हुआ था विवाद पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन यानी 5 नवंबर की दोपहर मयंक का कैफे में काम करने वाली एक युवती से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि युवती का एक दोस्त अक्सर उससे मिलने कैफे आता था। उसके बार-बार आने पर मयंक ने आपत्ति जताई थी।

इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि युवती के दोस्त ने मयंक को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया। पुलिस को शक है कि इसी रंजिश में मयंक पर हमला करवाया गया। हालांकि, हमले में शामिल लोगों और साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।