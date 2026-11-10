जयपुर में कैफे मालिक पर जानलेवा हमला; रास्ते में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने सिर पर बरसाए डंडे
इस हमले के पीछे कैफे में काम करने वाली एक युवती के दोस्त से विवाद की बात सामने आई है। युवती का दोस्त अक्सर कैफे में आता था।
जयपुर में एक कैफे मालिक को रास्ते से हटाने के लिए बदमाशों ने ऐसी साजिश रची कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। कैफे बंद करके घर लौट रहे मालिक का हमलावर पहले से घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह गली में पहुंचा, पीछे से बदमाशों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर पर डंडे से कई वार किए। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। जमीन पर पड़े शख्स को भी बेरहमी से पीटते रहे। जब उन्हें लगा कि उसकी मौत हो गई है तो मौके से फरार हो गए।
इस हमले के पीछे कैफे में काम करने वाली एक युवती के दोस्त से विवाद की बात सामने आई है। युवती का दोस्त अक्सर कैफे में आता था। कैफे मालिक ने उसके बार-बार आने पर आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि युवक ने कैफे मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब पुलिस इसी एंगल से हमलावरों की तलाश कर रही है। वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की बेरहमी दिखाई दे रही है।
मामला जयपुर के वैशाली नगर इलाके का है। यहां 5 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे मयंक गोपालिया (34) पर जानलेवा हमला किया गया। मयंक वैशाली नगर में रहते हैं और वैशाली मार्ग पर ओवन द बेकरी कैफे (Oven The Bakery Cafe) चलाते हैं।
कैफे बंद कर घर लौट रहे थे, रास्ते में घात लगाकर बैठे थे बदमाश
वैशाली नगर थाना प्रभारी अरविंद सिंह शेखावत के मुताबिक, 5 नवंबर की रात मयंक रोजाना की तरह कैफे बंद करके घर लौट रहे थे। वह पैदल ही घर जा रहे थे। इसी दौरान गली में एक मोड़ के पास पहले से कुछ बदमाश बाइक और स्कूटर लेकर खड़े थे। जैसे ही मयंक वहां पहुंचे, पीछे से हमलावरों ने उन्हें घेर लिया।
बदमाशों ने बिना कोई मौका दिए लाठी-डंडों से हमला शुरू कर दिया। सिर पर डंडे से वार होते ही मयंक जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी हमलावर रुके नहीं। उन्होंने जमीन पर पड़े मयंक को लगातार पीटा। हमलावरों को लगा कि मयंक की मौत हो चुकी है। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ बाइक और स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए।
खून से लथपथ पड़े थे, सिर का करना पड़ा ऑपरेशन
वारदात के बाद सड़क से गुजर रहे लोगों की नजर खून से लथपथ मयंक पर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों को उनके सिर का ऑपरेशन करना पड़ा।
सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। हालांकि, मयंक बेहोश थे और बयान देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने उनके परिजनों और कैफे में काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी जुटाई।
युवती के दोस्त के बार-बार कैफे आने पर हुआ था विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन यानी 5 नवंबर की दोपहर मयंक का कैफे में काम करने वाली एक युवती से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि युवती का एक दोस्त अक्सर उससे मिलने कैफे आता था। उसके बार-बार आने पर मयंक ने आपत्ति जताई थी।
इसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि युवती के दोस्त ने मयंक को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया। पुलिस को शक है कि इसी रंजिश में मयंक पर हमला करवाया गया। हालांकि, हमले में शामिल लोगों और साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
CCTV खंगाल रही पुलिस, परिवार की शिकायत पर FIR
पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो सामने आया कि हमलावर बाइक और स्कूटर से आए थे। वे गली के मोड़ के पास मयंक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मयंक गली में दाखिल हुए, बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।