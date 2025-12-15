Hindustan Hindi News
जयपुर में बिजनेसमैन का किडनैप, 5 घंटे तक बंधक बनाकर की मारपीट; चाकू से किए कई वार

संक्षेप:

जयपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब भीड़भाड़ वाले इलाके से बिजनेसमैन का किडनैप कर लिया गया। कार सवार बदमाशों ने एक स्टेशनरी कारोबारी को अगवा कर करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा।

Dec 15, 2025 04:13 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब भीड़भाड़ वाले इलाके से बिजनेसमैन का किडनैप कर लिया गया। कार सवार बदमाशों ने एक स्टेशनरी कारोबारी को अगवा कर करीब 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, चाकू से हमला कर घायल किया गया और डेबिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। आरोप है कि बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। घटना शनिवार रात सांगानेर थाना क्षेत्र की है।

पीड़ित विनोद जैन (39) टोंक जिले के निवाई का रहने वाला है और स्टेशनरी का व्यवसाय करता है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में विनोद ने बताया कि वह शनिवार को काम के सिलसिले में जयपुर आया था। रात करीब 8:30 बजे वह सांगानेर बस स्टैंड पर टोंक लौटने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक स्विफ्ट कार बस स्टैंड पर आकर रुकी, जिसमें दो-तीन लोग पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने टोंक जाने की बात कही, जिस पर विनोद भी कार में सवार हो गया।

करीब 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद कार में पहले से बैठे चारों युवकों ने अचानक चाकू निकाल लिया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया।

विनोद जैन के अनुसार, बदमाशों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और हाथ-पैर रस्सी से कसकर बांध दिए। इसके बाद उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया ताकि बाहर से किसी को शक न हो। शोर मचाने पर बदमाश चलती कार में ही उसके साथ लगातार मारपीट करते रहे। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने को कहा।

इसी दौरान बदमाशों ने उसकी जेब से डेबिट कार्ड निकाल लिया और पिन नंबर पूछने लगे। पिन बताने से इनकार करने पर आरोपियों ने उसकी उंगली पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद डर के मारे उसने पिन नंबर बता दिया। बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों पर एटीएम से डेबिट कार्ड के जरिए करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए।

पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने उसे और उसके परिजनों को धमकाते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। कार सवार बदमाश करीब 5 घंटे तक उसे शहर और आसपास के इलाकों में घुमाते रहे और लगातार टॉर्चर करते रहे। इस दौरान वह रहम की गुहार लगाता रहा।

रात करीब 1:30 बजे बदमाश उसे बीलवा इलाके के पास चलती कार से नीचे फेंककर फरार हो गए। किसी तरह घायल हालत में विनोद ने मदद लेकर परिजनों और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

सांगानेर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और कार व आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में लूट, अपहरण और फिरौती की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

