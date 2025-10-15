Hindustan Hindi News
जयपुर में फिर बस हादसा,JCTSL की मिनी बस धू-धू कर जली, यात्रियों में हड़कंप

संक्षेप: जयपुर के टोंक रोड पर बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की एक मिनी बस में अचानक आग लग गई।

Wed, 15 Oct 2025 09:16 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के टोंक रोड पर बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की एक मिनी बस में अचानक आग लग गई। बस में दर्जनों यात्री सवार थे, जो शहर के विभिन्न इलाकों की ओर जा रहे थे। चलते वाहन में जब धुआं उठता दिखाई दिया, तो यात्रियों में दहशत फैल गई और सभी ने खिड़कियों व दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। गनिमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना टोंक रोड पर उस वक्त हुई जब बस शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्से की ओर बढ़ रही थी। अचानक इंजन के पिछले हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें फैल गईं। बस चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और सवारियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। मौके की स्थिति ऐसी थी कि कुछ यात्रियों ने डर के मारे चलते वाहन से ही छलांग लगा दी। हालांकि कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फायरकर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सड़क को खाली करवाया ताकि टोंक रोड पर जाम की स्थिति न बने। कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन बस को हटाने के बाद आवागमन सामान्य हो गया।

फायर ऑफिसर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या इंजन में तकनीकी खराबी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से चालक की सतर्कता और यात्रियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। यदि बस कुछ देर और चलती रहती तो यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी।

वहीं, मौके पर मौजूद कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने JCTSL प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यात्रियों का कहना था कि शहर में चल रही कई लो-फ्लोर और मिनी बसें काफी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उनका रखरखाव समय पर नहीं किया जाता। इंजन से अक्सर आवाजें आती हैं और कई बसों में कूलिंग या वायरिंग सिस्टम भी खराब है। यात्रियों का कहना है कि नगर परिवहन विभाग को इन बसों की नियमित जांच करवानी चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बस को जब्त कर तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने शहर में चल रही सार्वजनिक बसों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

