जयपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस, 2 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे

संक्षेप: जयपुर के मनोहरपुर में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों से भरी बस अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई

मंगलवार सुबह जयपुर जिले के मनोहरपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक बस अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया और देखते ही देखते आग लग गई। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह बस मजदूरों को टोडी क्षेत्र स्थित ईंट भट्टे पर लेकर जा रही थी। रास्ते में हाईटेंशन लाइन से बस का संपर्क हो गया, जिसके कारण पूरा वाहन करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि बस में रखे गैस सिलेंडरों में भी धमाका हो गया। धमाकों की आवाज से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए और मदद के लिए मौके पर दौड़ पड़े।

स्थानीय लोगों ने किसी तरह झुलसे मजदूरों को बस से बाहर निकाला और तुरंत एंबुलेंस व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल रेफर किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने हादसे के बाद इमरजेंसी वार्ड में अलर्ट जारी किया है।

जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि बस में कुल 20 से अधिक मजदूर सवार थे। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि हादसा बस की ऊंचाई और हाईटेंशन लाइन की दूरी कम होने की वजह से हुआ। बिजली विभाग की लापरवाही की भी जांच की जा रही है।

स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। साथ ही हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

बीते दिनों भी कई राज्यों में हुए बस हादसे

राजस्थान सहित देशभर में पिछले कुछ दिनों में कई बड़े बस हादसे सामने आ चुके हैं।

• 14 अक्टूबर: जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी। इस भयावह हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी।

• 24 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एसी बस से बाइक टकराने के बाद आग लग गई। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई।

• 25 अक्टूबर: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले में रात के समय बस में आग लग गई, हालांकि चालक और पुलिसकर्मी की सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान बच गई।

• 26 अक्टूबर: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में टायर फटने से आग लग गई, लेकिन समय रहते सभी 70 यात्री बाहर निकल आए।