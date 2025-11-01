हरियाणा से आए दोस्त को बस में छोड़ने निकले युवक,जयपुर में ट्रक से टकराई बुलेट, दो की मौत, एक घायल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जयपुर के एक्सप्रेस हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बुलेट बाइक खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी।

Sat, 1 Nov 2025 09:27 PM
जयपुर के एक्सप्रेस हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बुलेट बाइक खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। तीनों दोस्त हरियाणा से आए एक साथी को बस में बैठाने जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

घटना शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे करधनी इलाके के कालवाड़ पुलिया एक्सप्रेस हाईवे की है। तीनों युवक बिंदायका इलाके से बुलेट बाइक पर निकले थे। वे हरियाणा निवासी अपने दोस्त को बस में छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में उनकी बुलेट बाइक तेज रफ्तार में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार, हादसे में सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) निवासी मोक्ष विश्नोई (21) और बीकानेर के विजयपाल चौधरी (23) की इलाज के दौरान मौत हो गई। तीसरा युवक शेखर विश्नोई (21) निवासी सिरसा (हरियाणा) गंभीर रूप से घायल है और SMS हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोक्ष विश्नोई सिरसी रोड स्थित बिंदायका इलाके में रहकर निम्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसके दोस्त विजयपाल और शेखर भी जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। दो दिन पहले ही शेखर अपने दोस्तों से मिलने जयपुर आया था। शुक्रवार सुबह तीनों ने शेखर को बस स्टैंड छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन यह मुलाकात तीन परिवारों के लिए आखिरी साबित हुई।

ASI अमर सिंह ने बताया कि हादसे के वक्त तीनों दोस्तों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि ट्रक एक्सप्रेस हाईवे पर खराब होकर किनारे खड़ा था, लेकिन उस पर पर्याप्त चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए थे। तेज रफ्तार में बाइक सवारों को खड़ा ट्रक नजर नहीं आया और वे सीधा उससे जा टकराए।

हादसे की सूचना पर एक्सीडेंट थाना (वेस्ट) पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मृतकों के शवों को कांवटिया हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मृतक मोक्ष के चचेरे भाई संजय की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ट्रक को क्रेन की मदद से जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।

