दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।

सड़क की निर्धारित 100 फीट चौड़ाई की सीमा में आ रहे निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मकानों और दुकानों के रैंप, रेलिंग, टिनशेड, सीढ़ियां, बाउंड्री वॉल और आगे के हिस्से तोड़े जा रहे हैं।

जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की जेडीए की कार्रवाई ने कई परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ एक परिवार की बेटी की शादी की तैयारियां उजड़ गईं। कलकत्ता मैरिज गार्डन में बुधवार को शादी है। जोधपुर से बारात आने वाली है, लेकिन जेडीए की टीम ने कार्रवाई के दौरान गार्डन के बाहर लगा डेकोरेशन गेट और शादी की सजावट भी हटा दी। इससे शादी वाले घर में खुशियों की जगह मायूसी छा गई। परिवार के लोगों ने अधिकारियों से कम से कम शादी तक गेट नहीं तोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई।

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को कार्रवाई के दूसरे फेज में गुर्जर की थड़ी के पास मेट्रो पिलर नंबर 84 से सोडाला तिराहे की तरफ पिलर नंबर 107 तक करीब 800 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। इस दौरान 80 से ज्यादा मकान-दुकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।

सड़क की निर्धारित 100 फीट चौड़ाई की सीमा में आ रहे निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मकानों और दुकानों के रैंप, रेलिंग, टिनशेड, सीढ़ियां, बाउंड्री वॉल और आगे के हिस्से तोड़े जा रहे हैं। विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास होटल लजीज के सामने का हिस्सा भी ध्वस्त किया गया।

बेटी की शादी के दिन टूटा डेकोरेशन गेट कार्रवाई के दौरान सबसे भावुक तस्वीर कलकत्ता मैरिज गार्डन के बाहर देखने को मिली। यहां बुधवार को शादी होनी है और जोधपुर से बारात आने वाली है। गार्डन के बाहर शादी के लिए आकर्षक डेकोरेशन गेट बनाया गया था। सजावट भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जेडीए की टीम ने उसे हटा दिया।

दुल्हन की मां चंद्ररेखा ने बताया कि आज उनकी बेटी की शादी है। गार्डन की बुकिंग करते समय संचालक ने उन्हें अतिक्रमण या कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब कार्रवाई के कारण शादी की सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज जोधपुर से बारात आने वाली है और इस कार्रवाई से परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है।

वहीं, दुल्हन के पिता अमर सिंह ने कहा कि उन्होंने जेडीए अधिकारियों से शादी के दिन शाम तक गेट नहीं तोड़ने की अपील की थी। अधिकारियों ने पहले थोड़ा हिस्सा तोड़कर गेट छोड़ दिया था, लेकिन बाद में दूसरे अधिकारी ने पूरा गेट भी तुड़वा दिया। इससे डेकोरेशन का सामान भी खराब हो गया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि बेटी की शादी के दिन परिवार को ऐसी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

तीन मंजिला मकान के सामने खड़ा हो गया पूरा परिवार कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। एक तीन मंजिला मकान को तोड़ने पहुंची टीम के सामने पूरा परिवार खड़ा हो गया। परिवार ने कार्रवाई रोकने की मांग की और प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया। इस दौरान कई महिलाएं भावुक हो गईं। एक महिला रोते हुए कहने लगी कि जीवनभर की कमाई से मकान बनाया था, अब उसे तोड़ा जा रहा है।

पिलर नंबर 89 के सामने दुकान के ऊपर बने मकान में एक बुजुर्ग महिला सहित परिवार के सदस्य मौजूद थे। पुलिस उन्हें नीचे उतारने पहुंची तो परिजनों ने बुजुर्ग महिला के बीमार होने की बात कही। परिवार के लोगों ने साफ कहा कि वे मकान से नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।

व्यापारी ने विधायक को लेकर जताई नाराजगी कार्रवाई का विरोध कर रहे दुकानदार तोलाराम यादव ने स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि वे छह भाई हैं। 27 सितंबर को नोटिस मिलने के बाद से ही निर्माण हटाने का काम कर रहे हैं। दिवाली के कारण मजदूरों की कमी हो गई थी। बुधवार को भी उन्होंने जेडीए अधिकारियों से कहा था कि वे खुद निर्माण हटा रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए।

तोलाराम का आरोप है कि जब मजदूर ऊपर काम कर रहे थे, उसी दौरान टीम ने कार्रवाई कर दी। उन्होंने कहा कि अब यहां न मजदूर काम कर पाएंगे और न ही व्यापार पहले की तरह चल सकेगा। विधायक गोपाल शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मुश्किल वक्त में नजर नहीं आए। अगर अब विधायक यहां आएंगे तो व्यापारी उन्हें नेता नहीं, आतंकवादी मानेंगे।

2.4 किलोमीटर सड़क से हटाए जाने हैं 260 निर्माण न्यू सांगानेर रोड पर यह जेडीए की कार्रवाई का दूसरा चरण है। इससे पहले 5 अक्टूबर को पहले चरण में गुर्जर की थड़ी से विवेक विहार तक करीब 700 मीटर क्षेत्र में 50 मकान-दुकानों से अवैध निर्माण हटाए गए थे।